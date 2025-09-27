Tras los partidos durante la semana, este fin de semana comenzó una nueva jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y varios de ellos muy importantes dado que se empiezan a definir que equipos clasificarán a la próxima instancia. Los equipos buscaron sumar puntos clave pensando en lo que viene.

ver también ¿Por qué el gol de Lucas Ocampos ante Santos Laguna fue histórico para Rayados?

Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, que venía de golear 6-2 a Rayados en el Nemesio Díez, volvió a jugar en su estadio ante Mazatlán y se llevó otro triunfo clave por 3-1 para ser líderes del certamen al menos por ahora. El conjunto de los Diablos Rojos sigue demostrando su poderío en el torneo.

Toluca vs. Mazatlán (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Rayados, por su parte, se recuperó del durísimo golpe ante los Diablos Rojos y le ganaron por 1-0 a Santos Laguna en el Gigante de Acero. Con esta victoria, los regios tienen los mismos puntos que Toluca pero menos diferencia de gol. La afición celebró con fuerza el regreso al triunfo.

Rayados vs. Santos Laguna (Getty Images)

Sin embargo, en caso de que Cruz Azul le gane a Tijuana este domingo por la noche, volverá a ser el único líder del torneo. Todo dependerá de si pueden llevarse los tres puntos en condición de visitante, en un duelo clave para mantenerse en lo más alto del campeonato.

Publicidad

Publicidad

ver también Christian Martinoli destapó al club con la delantera más fuerte del torneo Apertura 2025

Por último, este sábado también se disputó el Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM en el Estadio Ciudad de Deportes. Las Águilas caían por 1-0, pero en el complemento lo dieron vuelta y ganaron 4-1, quedándose con tres puntos claves.

América vs. Pumas (Getty Images)

Tabla de posiciones del Apertura 2025

Publicidad