Tras el empate ante Querétaro en el CU, el entrenador se refirió a la lesión del futbolista colombiano y el tiempo que estará afuera.

Pumas UNAM todavía no ha podido encontrar su mejor versión en lo que va de la temporada. Los universitarios ganaron dos partidos, empataron uno y perdieron el restante tras las primeras cuatro jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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En la Leagues Cup no estuvieron a la altura de las circunstancias tras perder dos partidos y empatar el restante, lo que los llevó a quedarse fuera de la competición en la fase de grupos.

Esteban Solari sufrió bajas importantes en los primeros partidos y eso complicó aún más las cosas. En el último encuentro del torneo internacional, el que se lesionó fue Álvaro Ángulo, quien será baja y el entrenador confirmó por cuánto tiempo.

“En el caso de Ángulo es una lesión, un esguince de rodilla en el ligamento lateral con el que se ha distendido, eso demora no menos de un mes. Trataremos de suplirlo de la mejor manera con la gente que tenemos y seguir tratando de ser un equipo ofensivo”, expresó el DT.

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Más declaraciones de Esteban Solari

“Es muy simple. Nosotros tuvimos esas dos lesiones en la Leagues Cup y son chicos que Sebastián va a tener que someterse a una intervención de ligamento cruzado. Lo va a hacer en esta semana seguramente y va a tener una recuperación aproximada de 8 meses”, señaló Solari sobre Sebastián Córdova.

“Nosotros tenemos que encontrar las variantes necesarias para poder ser un equipo en casa que saca los tres puntos. Entonces, desde ese lugar estamos en deuda con la afición y con nosotros mismos porque son los puntos que necesitamos para clasificar”, expresó el entrenador sobre el nivel de su equipo.

En sintesis

Esteban Solari dirige a Pumas UNAM, con dos victorias en el Apertura 2026.

dirige a Pumas UNAM, con dos victorias en el Apertura 2026. Álvaro Ángulo sufrió un esguince de rodilla y estará fuera al menos un mes.

sufrió un esguince de rodilla y estará fuera al menos un mes. Sebastián Córdova será operado del ligamento cruzado con ocho meses de baja estimada.