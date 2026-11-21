Entérate el motivo por el cual el ecuatoriano se queda fuera de la última Jornada de la Liga MX.

Este sábado se enfrentan Pumas UNAM y Rayados de Monterrey por la Jornada 17 del Apertura 2026, en un duelo determinante para el cierre de la fase regular. Para este compromiso decisivo, el conjunto universitario sufre una baja sensible en su mediocampo con la ausencia de Pedro Vite, una de sus piezas más importantes en la generación de juego.

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El motivo por el que Pedro Vite no juega en Pumas vs. Rayados

Lejos de tratarse de una lesión o una decisión táctica del cuerpo técnico, la marginación del futbolista ecuatoriano responde estrictamente a motivos disciplinarios. El volante acumuló cinco tarjetas amarillas a lo largo del certamen y debe cumplir de forma obligatoria con un partido de suspensión impuesto por la comisión disciplinaria de la Liga MX.

La ausencia de Vite representa un dolor de cabeza mayúsculo para el esquema auriazul, ya que el encuentro frente al cuadro regiomontano es fundamental para sus aspiraciones en el torneo. Pumas llega a esta última fecha obligado a quedarse con los tres puntos en casa y, además, a esperar una combinación favorable de otros resultados para lograr meterse en la Liguilla.

Sin su habitual conductor dentro del terreno de juego, el equipo felino deberá apelar al carácter colectivo y a las variantes desde el banquillo para suplir su jerarquía. Frente a un rival de enorme peso como Monterrey, los universitarios se juegan la vida deportiva del semestre en noventa minutos de máxima tensión.

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En síntesis