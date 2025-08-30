El mercado de la Liga MX cierra el próximo 12 de septiembre, por lo que los equipos todavía tienen algunos días para ultimar detalles en sus planteles. Uno de los grandes objetivos de Pumas durante toda la ventana fue la llegada de un 9 de jerarquía que pueda competir con Guillermo Martínez.

No obstante, la directiva aún no pudo cumplirle el deseo a Efraín Juárez. Uno de los obstáculos era que Pumas ya tenía ocupadas todas las plazas de jugadores No Formados en México, por lo que el club no podía por reglamento fichar al ‘9’ extranjero que buscaba.

Pero en las últimas horas esto cambió debido a que Piero Quispe, uno de los extranjeros, seguirá su carrera en Australia. Pumas liberará una plaza de NFM y hará lo posible para fichar a un 9. Guillermo Martínez, el titular del equipo, respondió acerca de este tema.

La opinión de ‘Memote’ Martínez

“La carga de trabajo es la misma, pues creo que en mi carrera este es el mejor momento en el que he estado. Si alguien viene o no, mientras sea en beneficio del club, bienvenido“, comentó el delantero en la previa al partido de Pumas frente a Atlas de este domingo por la Liga MX.

“Aquí brilla el club, no uno solo. Debemos llevar a Pumas a donde merece. En mi carrera he competido con delanteros de jerarquía y eso hace que me esfuerce más. Si alguien llega, si viene a aportar, bienvenido”, agregó Guillermo Martínez acerca de la posible llegada de un delantero extranjero.

Efraín Juárez manifestó en algunas ocasiones que Pumas no va a incorporar por incorporar, y que los nombres que llegan son porque cree que realmente le aportan jerarquía y calidad al plantel. Sin embargo, ante las dificultades por incorporar al ‘9’, la directiva sumó a José Juan Macías para al menos contar con una opción más.

Todavía no se sabe si Pumas logrará fichar al delantero extranjero que quiere, pero al menos la salida de Piero Quispe le abre el cupo para intentarlo. Mientras tanto, los Felinos buscarán conseguir su segunda victoria en el Apertura 2025 cuando se enfrenten este domingo a Atlas.