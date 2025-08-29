Nathan Silva seguirá ligado a Pumas UNAM luego de que Vasco da Gama desistiera de continuar con las negociaciones para fichar al zaguero auriazul. Pese a que los Universitarios no rechazaron la primera oferta de cinco millones de dólares, sino que exigieron otras condiciones, la institución carioca prefirió enfocarse en otra alternativa.

Así lo informó el periodista César Luis Merlo, de AM Superdeportivo, quien reveló que el club brasileño, que le ofrecía un contrato de tres años al jugador, dio por finalizada las pláticas luego de que desde el Pedregal le exigieran ciertas garantías de pago. Así, Efraín Juárez mantendrá en su plantilla a un futbolista que se transformó en pieza fundamental durante este inicio de temporada.

Sin ir más lejos, el defensa de 28 años fue titular en los nueve partidos que disputó Pumas a lo largo de este curso, siendo tres de ellos por la primera fase de la Leagues Cup y seis en el marco del Apertura 2025 de la Liga MX. El total de sus estadísticas en el club indican que ha jugado 88 encuentros con cinco goles, una asistencia, 24 tarjetas amarillas, una expulsión por doble amonestación y dos rojas directas.

Nathan Silva continuará de momento en Pumas UNAM luego de que Vasco se retirara de la negociación. (Getty Images)

Cabe recordar que Nathan Silva llegó a Ciudad Universitaria por pedido de Antonio Mohamed en julio del 2023 a cambio de 4 millones de euros. Y pese a que el Turco abandonó Ciudad Universitaria a fines de ese año, el sudamericano continuó siendo una pieza importante en el equipo titular tanto en la gestión de Gustavo Lema como en la actual.

Nathan Silva estará disponible para el juego entre Pumas y Atlas

De esta manera, el ex Atlético Mineiro estará a disposición de Efraín Juárez para el juego de este domingo 31 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario ante Atlas a partir de las 16:00 horas (CDMX) por la séptima fecha del Apertura 2025. Será la última jornada del campeonato nacional antes del parón por la fecha FIFA de septiembre.

Vale destacar que, a falta de once jornadas para el final de la fase regular, Pumas se ubica en la 13a. posición con seis puntos y fuera de la zona de Play-In producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. Además, irá a por su primer triunfo del campeonato en condición de local.