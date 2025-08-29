Pumas UNAM dio uno de los grandes golpes del mercado de fichajes de la Liga MX. Pese a no contar con uno de los presupuestos más cuantiosos del futbol nacional, los Felinos lograron fichar a un portero de la talla de Keylor Navas, tricampeón de la UEFA Champions League con Real Madrid entre 2016 y 2018.

Sin embargo, la institución capitalina fue criticada por lo que muchos consideraron lo que fue una llegada tardía no solo del guardameta costarricense, sino también de otros valores tales como Álvaro Angulo y Pedro Vite. Sobre esto habló Efraín Juárez con Ricardo Peláez en el podcast Futbol de Cabeza.

Al respecto, el timonel universitario explicó las dificultades que afrontó Pumas para concretar sus incorporaciones e hizo especial hincapié en el caso del centroamericano que arribó a Ciudad Universitaria desde Newell’s Old Boys de Argentina.

“Tuvimos que hacer mucha gestión para que (Keylor) pudiera salir (de Newell’s). Hoy quiero enfatizar que el club hizo una gestión con la que no dormíamos. Todos estuvimos involucrados en eso. Cada quien aportaba desde su trinchera. (Decían) ‘Oye, le hablé a tal’, ‘le hablé a al presidente, ‘le hablé al vicepresidente'”, manifestó.

Efraín Juárez aseguró que Pumas “no durmió” por cerrar el fichaje de Keylor Navas. (Imago7)

Los casos de Álvaro Angulo y Pedro Vite

Al igual que sucedió con Keylor Navas, a Pumas tampoco se le hizo fácil concretar los fichajes de Álvaro Angulo y Pedro Vite. Cabe recordar que el colombiano fue uno de los mejores jugadores de Independiente de Avellaneda durante el primer semestre del año, mientras que el ecuatoriano, habitué de la selección de su país, dio de qué hablar en Vancouver Whitecaps.

“Con Angulo fue lo mismo, tienes que ir con lana y ofrecimos lo que estaba dentro de nuestras posibilidades. Con Vite fue un fichaje muy complicado, porque es titular de selección de Ecuador; competimos con proyectos de Europa”, agregó.

Pedro Vite (foto) y Álvaro Angulo, fueron otros de los fichajes de Pumas en este mercado. (Imago7)

Y concluyó: “A cada uno le explicamos, ‘vas a venir este club con un reto impresionante que tiene mucho sin ser campeón, pero es uno de los más grandes del futbol mexicano, esto queremos de ti, vas a ser muy importante, en mi esquema esto quiero de ti'”.