¿El tiempo le dio la razón a Pumas con Leo Suárez?

Aficionados auriazules no estaban de acuerdo con la salida de Leo Suárez, pero parece que el tiempo les dio la razón.

En febrero de 2021 Leonardo Suárez llegó a Pumas tras su paso por el Club América, su contrato estaría sujeto hasta el 31 de diciembre del 2026, por lo que pese a mantenerlo a préstamo con Estudiantes de la Plata, donde no jugó mucho, la directiva auriazul decidió rescindir su contrato a finales del mes de junio, quitándose esa responsabilidad.

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Muchos seguidores del conjunto universitario deseaban que el jugador tuviera oportunidades con el equipo, incluso criticaron en su momento, la decisión de que Efraín Juárez lo dejara fuera de la institución. Sin embargo, cuando el tiempo transcurrió, éste les dio la razón a los directivos de Pumas, puesto que las cosas con él no estaban bien.

Recordemos que Leo Suárez perdió su ritmo con el conjunto auriazul después de una lesión de ligamento cruzado que sufrió, de la cual ya no fue lo mismo con el futbolista. Pero fue esta semana, cuando se reveló, que tras ser agente libre, él iría a buscar conjunto con su representante, las posibilidades que se le habían negado en la escuadra universitaria.

El tiempo le dio la razón a Pumas sobre Leo Suárez

Ante ello, tenía todo arreglado para llegar a Deportivo Cali, ya encaminado el proceso, sólo tenían que realizarse los estudios médicos, pero no los pasó. Dejando en claro que no está apto para unirse a la competencia. De esta manera, se mantiene sin equipo y con esa situación, se ve complicado que algún otro conjunto lo acepte.

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Ahora, cabe mencionar que desde su paso por el conjunto azulcrema había ciertas cuestiones físicas que no le permitían estar al 100%, por algo en el Pedregal no rindió lo necesario. La buena noticia para Pumas, es que ya no lo tendrá en Cantera con las fuerzas básicas del equipo, por la decisión que tomó hace casi un mes.

En síntesis