Igor Thiago es actualmente el segundo máximo goleador de la Premier League con 22 anotaciones con la playera del Brentford.

Igor Thiago es uno de los goleadores de la Premier League, pero el brasileño tuvo que trabajar para vivir este momento. Y uno de los responsables de que el delantero haya mostrado todo su potencial es Efraín Juárez, el actual entrenador de Pumas.

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Efraín Juárez e Igor Thiago trabajaron juntos en el Brujas. Hace unas semanas, el técnico mexicano reconoció que él fue quien scouteó al brasileño y quien se encargó de realizar los informes para que finalmente se concrete su llegada al equipo belga.

Igor Thiago sobre Efraín Juárez

Después de lo revelado por Efraín Juárez, Igor Thiago le devolvió los elogios en una entrevista con Telemundo: “Efraín es un amigo que tengo. Es un gran tipo que me enseñó mucho, que creyó en mi durante el tiempo que trabajamos juntos“.

“Aprendí mucho con él y es una parte fundamental para que pueda estar aquí hoy por la ayuda que me daba. Muchas veces nos quedábamos allí una hora solos entrenando, así que es algo que le debo en gran medida a él. Si estoy aquí hoy es gracias Dios, a mí y también a él”, agregó Igor Thiago.

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Efraín Juárez en su etapa en Brujas (@efrajuarez)

El brasileño estuvo una temporada en el Brujas, de 2023 a 2024. Allí, el delantero convirtió 29 goles en 55 partidos y en julio de 2024 terminó siendo vendido por 33 millones de euros (casi 40 millones de dólares) al Brentford. Y ahora Igor Thiago tiene 22 anotaciones en la Premier League y es el segundo máximo goleador por detrás de Erling Haaland (tiene 26).

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre Igor Thiago?

“Hoy el segundo máximo goleador de la Premier League es Igor Thiago. Yo lo descubrí cuando trabajaba en Brujas; hice el informe de scout, el club lo contrató y después fue vendido al Brentford. Cuando llegó, le costaba mucho trabajo, incluso llegó a llorar porque no hacía goles. En ese momento lo apoyé y trabajamos duro juntos en su desarrollo”, dijo el entrenador de Pumas en entrevista con RÉCORD.

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“Eso es lo que más satisfacción me da como entrenador: ver cómo un futbolista al que acompañaste logra explotar su potencial y convertir ese proceso en una historia de éxito personal y profesional”, añadió Efraín Juárez acerca de Igor Thiago, quien tiene posibilidades de jugar el Mundial con Brasil.

En síntesis