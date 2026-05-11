No se vio en TV: la triste reacción de André Jardine tras la eliminación del Club América

André Jardine protagonizó un momento de mucha tristeza luego de la eliminación de Club América ante Pumas UNAM en los cuartos de final del Clausura 2026. Las cámaras captaron la reacción del entrenador brasileño una vez terminado el partido en C.U.

Club América quedó eliminado del Clausura 2026 ante Pumas UNAM en una serie muy pareja que se definió por ventaja deportiva. El equipo azulcrema no logró conseguir la clasificación en el final. El desenlace dejó al plantel sin la posibilidad de avanzar a las semifinales del torneo.

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André Jardine fue uno de los principales focos tras la eliminación del equipo. Las cámaras captaron al técnico brasileño en el momento posterior al pitazo final. Se lo vio visiblemente afectado mientras permanecía en el campo de juego. La escena fue breve, pero dejó en evidencia su estado anímico luego de un durísimo golpe.

El América no logró conseguir la clasificación pese a haber estado muy cerca en el cierre del encuentro. El equipo tuvo una última oportunidad clara en el final, cuando Henry Martín falló un penal que podía haber cambiado el resultado de la serie.

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A lo largo de la temporada, el conjunto azulcrema no consiguió la regularidad esperada. La eliminación de Concachampions y ahora la de Liguilla, dejaron en claro que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias en esta primera parte del 2026.

El futuro de Jardine en duda

El futuro de André Jardine quedó abierto tras el partido. El entrenador podría haber dirigido su último encuentro al frente del América. La continuidad del proyecto será analizada por la directiva en los próximos días y ya empiezan a sonar candidatos.

En sintesis

Pumas UNAM eliminó al Club América por ventaja deportiva tras un empate en el global.

eliminó al por ventaja deportiva tras un empate en el global. El delantero Henry Martín falló un penal determinante en los minutos finales del partido.

falló un penal determinante en los minutos finales del partido. La continuidad de André Jardine será analizada por la directiva tras la eliminación del torneo.