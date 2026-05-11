El director técnico mexicano sacó pecho tras la clasificación de los Universitarios ante las Águilas por los Cuartos de Final del Clausura 2026.

En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM empató 3-3 ante América en condición de local y, tras el 3-3 de la Ida, los Universitarios avanzaron a las Semifinales por la ventaja deportiva al terminar mejor posicionados en la Fase Regular.

Publicidad

Tras el juego, el director técnico del cuadro auriazul, Efraín Juárez, habló en conferencia de prensa sobre el partido: “Fue un partido espectacular, una serie espectacular, 180 minutos en los que dos equipos se entregaron. No podemos negar que enfrente tuvimos a un equipo de muchísima jerarquía y calidad. Tuve la fortuna de jugar allá y de salir campeón allá, así que conozco los dos mundos“.

Y continuó: “Pero hoy, por el espectáculo que se dio, puedo decirle a toda la gente de Pumas que mañana saque su camiseta y se sienta orgullosa. Llevamos a un equipo de jerarquía a sufrir en nuestra casa, y a veces hay que hacer eso para alcanzar los objetivos”.

El profesor Efraín Juárez sobre el penal de último minuto fallado por Henry Martín:



“Es hermoso, es película, señores, y ya saben que CUÁNDO EFRAÍN JUÁREZ ESTÁ AQUÍ, ES PELÍCULA”.#Pumas pic.twitter.com/Ws278LjWT4 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 11, 2026

Publicidad

Además, también subrayó: “Cuando me senté en Cantera dije que uno de los objetivos de Efraín Juárez con Pumas era que su gente se sintiera orgullosa. Hoy, claramente, toda nuestra afición se siente orgullosa de lo que presentamos y de lo que somos”.

Por último, indicó: “Vamos paso a paso. Los mejores cuatro equipos están en la siguiente ronda. Hay cosas que ya me esperaba, como esos primeros 30 minutos, y después hay que sufrir situaciones: cuatro penales, tres partidos, muchas circunstancias que forman parte de esta evolución, de este crecimiento y de la ideología que pretendemos. Si les cuento la película: al minuto 87 hay un penal para eliminarnos y lo fallan. Es hermoso, es de película. Ya saben que cuando Efra está aquí, es película”.

La autocrítica de Efraín Juárez tras una serie compleja

Para cerrar, advirtió: “Me voy a sentar en la noche a ver el partido y lo analizaré con más claridad. Después de tantas emociones tendré un panorama exacto de lo que tenemos que mejorar y de lo que debemos hacer para no sufrir tanto. Pero contra equipos de esta jerarquía también hay que aprender a sufrir”.

Publicidad

En síntesis