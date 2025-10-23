Pumas UNAM sigue dejando mucho que desear con el nivel que está mostrando en esta temporada del futbol mexicano tras sufrir una nueva derrota en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los dirigidos por Efraín Juárez cayeron por 1-0 ante Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario y, a falta de tres jornadas para que termine la primera fase del torneo, se están quedando fuera de todo, y su clasificación dependerá de los próximos partidos.

El nivel mostrado por el equipo a lo largo del certamen no ha sido el esperado y la afición comienza a mostrar su hartazgo. Ni la limpieza de jugadores ni la llegada de refuerzos de renombre han sido suficientes para que los universitarios sueñen con regresar a la pelea por el título.

Tras la caída en el partido de ayer, los seguidores de Pumas estallaron y abuchearon al equipo sin piedad. La reacción de los aficionados refleja el descontento por los resultados y el rendimiento del plantel en los últimos encuentros.

En conferencia de prensa, Efraín Juárez se refirió a la actitud que tuvieron tanto con él como con sus jugadores. El entrenador mostró comprensión y respeto hacia la afición, evitando cualquier crítica hacia su reacción.

Declaraciones de Efraín Juárez

“Es entendible. Nada que decirle a la afición. Si no gana el equipo te tienes que ir abucheado y los jugadores lo entienden. Nada que decir, solo agradecimiento a la afición”, fueron las palabras del DT, quien destacó la importancia de la afición y su apoyo pese a los resultados.

