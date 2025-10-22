Es tendencia:
Se perdieron las esperanzas: Aaron Ramsey y su esposa dejan tristes mensajes sobre su perrita Halo

Luego de días sin noticias sobre Halo, Aaron Ramsey y su esposa pierden las esperanzas.

Por Marilyn Rebollo

Fue el pasado lunes 13 de octubre cuando apareció el primer mensaje de Aaron Ramsey en su cuenta de Instagram. El futbolista de los Pumas solicitaba apoyo para que le ayudaran a encontrar a su perrita Halo, quien se había extraviado en San Miguel de Allende cerca del albergue Hipsterrier, luego de haberlo llevado a este lugar en Guanajuato.

Tras días de búsqueda y de un aumento en el monto de la recompensa, la familia del jugador auriazul seguía sin encontrar respuestas. Sin embargo, desde el día de ayer los mensajes de ayuda comenzaron a cambiar por algunos de resignación y tristeza, puesto que aún cuando dieron mucho por encontrarlo algo cambió en la comunicación que les dieron.

Y es que cabe mencionar que en las publicaciones anteriores donde acudían a otras instituciones, ellos estaban seguros que su perrita había desaparecido, ya que supuestamente era lo que le habían dicho en el lugar. Pero por lo que podían compartir parecía que había algo más que no se les había dicho; no estaban siendo sinceros con ellos.

El desesperado pedido de Aaron Ramsey y su familia tras perder a su perro en México

El desesperado pedido de Aaron Ramsey y su familia tras perder a su perro en México

Los mensajes de Aaron Ramsey y su esposa

Pero fue desde este lunes cuando el mismo Aaron y su esposa Colleen compartieron palabras en las que prácticamente pierden las esperanzas de encontrarla. El primero en escribir fue el jugador galés: “Siempre estarás conmigo, niña”, se vio en una story compartida en su cuenta de Instagram donde sale él abrazándola.

Incluso este miércoles, su esposa también dejó unas palabras aún más dolorosas que dicen: “Solo quería darles las gracias. Aún no hemos encontrado a Halo, no creo que la encontremos nunca. Tenemos preguntas serias. Puede que nunca obtengamos respuestas. Gracias por su apoyo y oraciones”, finalizó.

marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
