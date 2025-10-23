Este miércoles por la noche culminó una nueva jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con partidos claves que hicieron que haya algunos cambios en la tabla de posiciones. Uno de los equipos que sigue sin estar a la altura de las circunstancias es Pumas UNAM.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Toluca y el triunfo de Tigres UANL

Los dirigidos por Efraín Juárez, que venían de igualar 1-1 ante Rayados el fin de semana, volvieron a perder y llevan varios encuentros sin conocer la victoria. Esta vez fue por 1-0 ante Atlético San Luis en condición de local y la derrota les costó caro ya que por el momento se quedaron fuera del Play-In y tienen tres finales por delante para ir por la clasificación.

El presente del conjunto universitario preocupa, no solo por los resultados sino también por el nivel futbolístico que viene mostrando en las últimas semanas. Las críticas hacia el cuerpo técnico empiezan a crecer y el futuro de Juárez se torna cada vez más incierto.

Por ahora, el entrenador sigue al frente del plantel, aunque si continúa por este camino, no se descarta que termine renunciando o que la directiva decida buscar un cambio de rumbo ya sea ahora o para la próxima temporada del futbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

ver también Compañero de James Rodríguez revela su futuro en León para el 2026: “Me dijo que…”

Las declaraciones de Efraín Juárez

“Haré una autocrítica porque creo que no todo está mal. Sabemos que el plantel no es tan amplio y estamos jugando cada 3 días, eso cuesta…”, comentó Juárez en conferencia de prensa, dejando en claro que el presente del equipo tiene mucho que ver con la seguidilla de partidos que enfrentan en este cierre de torneo.

Tweet placeholder

Más allá de sus palabras, los aficionados de Pumas no tomaron nada bien la excusa del entrenador, ya que consideran que el equipo debería rendir mejor pese a las dificultades. Los próximos compromisos serán decisivos para definir si Juárez logra revertir la situación o si su ciclo llega a su fin antes de tiempo.

Publicidad