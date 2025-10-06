Pumas UNAM cayó en condición de local en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana por 2-1 ante Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Con este resultado, quedó relegado en la lucha por el ingreso a la Liguilla y Play-In, aunque ocupa el último boleto de momento en la mencionada instancia.

El conjunto auriazul acumula apenas una unidades de las últimas 12 jornadas y el equipo es 10° en el torneo con solo 13 unidades, ocupando el último lugar del Play-In, compartiendo los mismos puntos con Atlas. Con esto, muchos se preguntan que pasa con la continuidad del entrenador Efraín Juárez.

Acorde a la información del periodista Miguel Arizpe, los Universitarios ya habrían tomado una decisión sobre el DT. Así lo manifestó: “Pude hablar con gente de Pumas, porque lo que le sucedió al equipo de perder otra vez, tercer partido que pierde de forma consecutiva, un punto de los últimos 12, cuatro de los últimos 18 El equipo jugando mal, no hay coordinación, su técnico es indisciplinado, se le va la boca todo, todo le pasa a los Pumas todo, todo“.

Y continuó: “Hablé con esta gente de Pumas y la semana pasada me habían dicho, la indicación de arriba es: ‘Con Efraín Juárez hasta donde tope, hasta donde termine este torneo y luego ya veremos cómo va’. Sin embargo el equipo juega muy mal“.

Sin embargo, el comunicador hizo un reparo en lo siguiente: “Pero su tono y su forma de decírmelo fue distinto a la semana pasada. La indicación de Pumas es que no van a despedir a Efraín Juárez pero la forma en que ahora me lo dijo yo tengo mucha duda. Yo creo que no van a hacer efectiva esa promesa, esa idea, ese objetivo. Tienen ese objetivo de dejarlo pero yo creo que no lo van a terminar cumpliendo. No hay equipo que aguante tantas derrotas“.

¿Cuándo vuelve a tener acción Pumas UNAM en el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 13 del torneo nacional de la Primera División de México, Pumas UNAM tendrá revancha tras la Fecha FIFA. Se medirá ante Rayados en condición de visitante en el Estadio BBVA de Guadalupe el próximo sábado 18 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

