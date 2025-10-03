Keylor Navas ha tenido un gran impacto en la Liga MX desde su llegada al país. El portero costarricense se encuentra en un gran nivel y es uno de los motivos por los cuales Pumas UNAM todavía tiene chances de clasificarse a la Liguilla o el Play-In del Apertura 2025.

Efraín Juárez está atravesando momentos complicados en Pumas porque su equipo lleva una racha negativa de dos derrotas consecutivas. Además, el entrenador es cuestionado por ciertas actitudes y reacciones, las cuales arrastraron al técnico a recibir una expulsión en el pasado Clásico Capitalino.

Pumas se enfrenta este domingo a Chivas en lo que será un duelo clave por la Liga MX. Antes de este partido, salió a la luz una entrevista de Keylor Navas con Hugo Sánchez para el programa ‘Futbol Picante’ de ESPN y allí el portero destacó a Efraín Juárez.

Keylor Navas sobre Efraín Juárez

“Estoy muy bien (con Efra). Él como entrenador tiene lo que necesita un entrenador para sacar un grupo adelante, la exigencia al mil, las bases de conocimiento de futbol que un equipo necesita”, dijo en primera medida el exportero de Real Madrid y PSG, entre otros equipos.

Efraín Juárez viene siendo criticado (Getty Images)

“Fuera de la cancha es lo contrario, se sienta con uno y es muy ameno, es muy humano y comprende mucho al futbolista”, añadió Keylor Navas acerca de Efraín Juárez y su manera de conducir al plantel de Pumas. Estas palabras del tico significan una gran defensa hacia el técnico del club auriazul.

Todos los futbolistas de Pumas han dicho cosas positivas sobre Efraín Juárez. Sin embargo, el equipo hasta el momento no ha cumplido con las expectativas sobre todo después de lo que fue el mercado de fichajes en el que el club incorporó a varios futbolistas de jerarquía.

De esta manera, si bien Efraín Juárez es discutido, solo una catástrofe podría llevarlo a ser despedido de Pumas. A los Felinos les quedan seis jornadas por disputar en la Liga MX y serán fundamentales para el entrenador y el plantel de cara al futuro a corto plazo.