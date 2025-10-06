Auxiliar de Efraín Juárez reveló lo que le falta a Pumas UNAM para ganar los partidos en el Apertura 2025

Pumas UNAM perdió en condición de local en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana por 2-1 ante Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Con este resultado, quedó relegado en la lucha por el ingreso a la Liguilla y Play-In, aunque ocupa el último boleto de momento en la mencionada instancia.

El entrenador del equipo, Efraín Juárez, no estuvo presente a raíz de una sanción y fue el auxiliar Luis Pérez quien estuvo en el banquillo y habló en conferencia de prensa. Tras el compromiso, comentó sus primeras sensaciones: “La realidad es que fue un partido muy parejo. Así inició: “Vienen cinco partidos muy difíciles. El fútbol nos ha demostrado que esto no se acaba hasta que se acaba“.

Y continuó: “Ha sido un resumen de la temporada, el equipo asume riesgos y no llega el resultado que esperamos. Estoy convencido que son detalles los que marcan la diferencia, no ser contundentes y no defender mejor en el área, nos ha pasado en el torneo“.

Por otro lado, reflexionó sobre lo que le falta para ganar los encuentros: “El equipo en sí hoy se esforzó mucho, creamos opciones de gol y nos ponemos en el marcador adelante, pero no podemos sostener el resultado. Los detalles son los que nos han dejado sin ganar“.

También defendió lo hecho por sus jugadores: “Algo que no comparto es que en cualquier campo nos hemos parado de la misma forma, hoy fuimos mano a mano, intensos y con el balón, si ves, intentamos con la alternancia, con buenos criterios, buenos posicionamientos para hacerle daño al rival. Si no tuviéramos las llegadas que tenemos en el torneo, sería otra cosa. Hoy hay que hablar de la contundencia”.

¿Cuándo vuelve a tener acción Pumas UNAM en el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 13 del torneo nacional de la Primera División de México, Pumas UNAM tendrá revancha tras la Fecha FIFA. Se medirá ante Rayados en condición de visitante en el Estadio BBVA de Guadalupe el próximo sábado 18 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

