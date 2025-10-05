De nueva cuenta Pumas cayó en la Liga MX y en esta ocasión fue en Ciudad Universitaria ante Chivas. Efraín Juárez que miraba al equipo desde los palcos tuvo una polémica reacción cuando el conjunto rojiblanco anotó el segundo gol en el minuto 89 del encuentro, por lo que en el momento en el que los auriazules más lo necesitaban no estuvo.

Publicidad

Publicidad

El polémico gesto de Efraín Juárez

Fue inmediatamente cuando se dio la anotación de Daniel Aguirre para el 1-2 cuando la cámara enfocó inmediatamente a Efraín Juárez en el palco cómo se levantó de su lugar y se salió, seguramente para bajar a la conferencia de prensa, el problema es que el partido no había terminado y lo que ocurrió después llamó mucho la atención de la afición auriazul.

Tweet placeholder

Y es que todavía al minuto 98 el conjunto de Pumas tuvo una pena máxima a su favor con la cual pudo terminar el encuentro con un empate de 2-2. Para mala suerte del equipo universitario Álvaro Angulo mandó el balón al poste y erró la pena máxima en la cual su técnico no estuvo ni siquiera para poder ver lo que sucedía con la jugada.

Publicidad

Publicidad

ver también Keylor Navas elogió a Efraín Juárez por su trabajo en Pumas: “Tiene lo que se necesita”

¿Se va Efraín Juárez de Pumas?

Aunque mucho se ha especulado que tras los resultados recientes Efraín podría ser baja segura de Pumas, hasta el momento no se ha dicho nada, por lo que seguramente esperarán a que haya una opción más y que trabaje en la Fecha FIFA, pero la afición no sólo pide su salida, sino la de la directiva que no ha conseguido resultados en todos estos años.