Pumas UNAM no comenzó la temporada como se esperaba. Los resultados hasta el momento no han sido positivos y la afición se muestra impaciente por el nivel que ha mostrado el equipo en los partidos que ha disputado hasta el momento en la segunda mitad del año.

Lo que más preocupa es que, a pesar de los refuerzos cerrados en este mercado de pases, muchos de gran jerarquía, todavía no se ha visto una mejora respecto a la última temporada. La expectativa de los aficionados sigue siendo alta, pero los resultados aún no acompañan.

En la Leagues Cup, el equipo fue eliminado en fase de grupos, mientras que en el Apertura 2025 solo ganó un encuentro de los seis disputados, perdió dos y empató tres. Estos números reflejan la necesidad de un cambio y de una reacción rápida.

La afición espera que el equipo pueda mejorar de cara a lo que viene, ya que el objetivo sigue siendo entrar a la liguilla y pelear por el título, luego de una sequía de 14 años sin ser campeón, desde 2011 que fue cuando ganaron el Torneo Clausura.

Mientras tanto, se empieza a analizar el futuro de uno de los futbolistas de la plantilla que no tiene su lugar asegurado y que podría salir en este mercado por un motivo particular ya que la directiva tiene un objetivo, pero primero debe lograr que este no siga.

¿De quién se trata?

Hablamos del peruano Piero Quispe. Pumas busca venderlo lo antes posible para liberar un cupo de extranjero y poder contratar otro refuerzo. Por eso, en los próximos días podrían aparecer novedades sobre su situación y su futuro en el equipo.

