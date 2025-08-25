Nathan Silva estaría viviendo horas claves en cuanto al futuro de su carrera. Luego de dos años en Pumas UNAM, el zaguero brasileño de 28 años podría cambiar de aire luego de que Vasco da Gama presentara una oferta oficial para hacerse con sus servicios a cambio de cinco millones de dólares.

Ante esta propuesta, la directiva auriazul tomó la decisión de reunirse para analizar el ofrecimiento y enviar una respuesta en las próximas horas, tal como informó el periodista Vene Casagrande. En paralelo, César Luis Merlo reveló cuál es el deseo del jugador.

Según el especialista en mercados de fichajes, Nathan Silva ve con buenos ojos volver al futbol brasileño, mientras que desde su entorno son optimistas para que se cierre el traspaso. Así, si bien todo dependerá de la decisión final de Pumas, la presión del jugador podría ser clave para encaminar las negociaciones rumbo a su salida de Ciudad Universitaria.

Claro que más allá de que en lo económico las arcas felinas recibirían un monto para nada despreciable, en lo futbolístico esto podría significar un dolor de cabeza para Efraín Juárez. Sin ir más lejos, durante el comienzo de esta temporada el defensa fue de la partida y participó en todos los minutos de los nueve partidos que disputó Pumas. De este total, seis corresponden al Apertura 2025 de la Liga MX y tres a la primera fase de la Leagues Cup.

Nathan Silva ve con buenos ojos volver al futbol brasileño, según informó César Luis Merlo. (Getty Images)

Cabe recordar que Nathan Silva llegó a Pumas por pedido de Antonio Mohamed en julio del 2023 a cambio de 4 millones de euros. Y pese a que el Turco abandonó Ciudad Universitaria a fines de ese año, el sudamericano continuó siendo una pieza importante en el equipo titular tanto en la gestión de Gustavo Lema como en la actual.

Por otro lado, las estadísticas totales de Nathan Silva en el conjunto capitalino indican que ha jugado 87 partidos con cinco goles, una asistencia, 24 tarjetas amarillas, una expulsión por doble amonestación y dos rojas directas.

