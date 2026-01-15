Robert Morales tuvo este miércoles su debut como titular con Pumas y lo hizo de la mejor manera, convirtiendo el gol que le dio el triunfo a su equipo frente a Tigres. Los Felinos venían de empatar con Querétaro en CU y pudieron revertir la imagen dejada con su rendimiento en el Volcán.
El futbolista paraguayo llegó a Pumas a préstamo por un año y con opción de compra. El club auriazul se interesó por Robert Morales y por un instante estuvo cerca de perder su fichaje, pero lo convenció y el ex Toluca no tardó en demostrar su capacidad.
Las declaraciones de Robert Morales
Luego de convertir su primer gol, Robert Morales habló con Fox Sports: “Estoy muy contento. Vi que hacia bastante que Pumas no ganaba en esta cancha y bueno, vinimos convencidos lo cual fue muy importante para sacar un resultado positivo y llevarnos los 3 puntos”.
“Lamentablemente no empezamos como queríamos en casa, pero como dije, vinimos convencidos a la cancha de Tigres. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y estoy muy contento por los 3 puntos”, comentó el paraguayo. Pumas no ganaba en El Volcán desde hacía 12 años.
Por otro lado, al delantero le consultaron sobre los objetivos del equipo de Efraín Juárez: “Estamos para grandes cosas. Tenemos los objetivos claros. Hay que seguir trabajando, vamos por buen camino y este un paso muy importante para nosotros”.
Por último, Robert Morales le envió un mensaje a los aficionados de Pumas: “A la afición agradecerle que siempre está. A festejar hoy, pero desde mañana tener la cabeza puesta en el siguiente partido que ya lo tenemos ahí cerca. A recuperarnos y prepararnos para lo que viene”.
Después del triunfo ante Tigres, ahora los Felinos recibirán en el Estadio Olímpico Universitario a Club León, en un partido que se disputará el próximo domingo 18 de enero a partir de las 12:00hs (CDMX).
