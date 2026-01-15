Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

Las palabras de Robert Morales luego de su primer gol con Pumas: “Estamos para…”

Robert Morales es uno de los fichajes de Pumas y no tardó en demostrar su capacidad goleadora en la victoria ante Tigres.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Robert Morales convirtió su primer gol en Pumas
© JAM MediaRobert Morales convirtió su primer gol en Pumas

Robert Morales tuvo este miércoles su debut como titular con Pumas y lo hizo de la mejor manera, convirtiendo el gol que le dio el triunfo a su equipo frente a Tigres. Los Felinos venían de empatar con Querétaro en CU y pudieron revertir la imagen dejada con su rendimiento en el Volcán.

Publicidad

El futbolista paraguayo llegó a Pumas a préstamo por un año y con opción de compra. El club auriazul se interesó por Robert Morales y por un instante estuvo cerca de perder su fichaje, pero lo convenció y el ex Toluca no tardó en demostrar su capacidad.

Las declaraciones de Robert Morales

Luego de convertir su primer gol, Robert Morales habló con Fox Sports: “Estoy muy contento. Vi que hacia bastante que Pumas no ganaba en esta cancha y bueno, vinimos convencidos lo cual fue muy importante para sacar un resultado positivo y llevarnos los 3 puntos”.

Lamentablemente no empezamos como queríamos en casa, pero como dije, vinimos convencidos a la cancha de Tigres. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y estoy muy contento por los 3 puntos”, comentó el paraguayo. Pumas no ganaba en El Volcán desde hacía 12 años.

Publicidad
Tweet placeholder

Por otro lado, al delantero le consultaron sobre los objetivos del equipo de Efraín Juárez: “Estamos para grandes cosas. Tenemos los objetivos claros. Hay que seguir trabajando, vamos por buen camino y este un paso muy importante para nosotros”.

El jugador que sorprendió a la afición de Pumas tras el triunfo ante Tigres: “De otro Planeta”

ver también

El jugador que sorprendió a la afición de Pumas tras el triunfo ante Tigres: “De otro Planeta”

Por último, Robert Morales le envió un mensaje a los aficionados de Pumas: “A la afición agradecerle que siempre está. A festejar hoy, pero desde mañana tener la cabeza puesta en el siguiente partido que ya lo tenemos ahí cerca. A recuperarnos y prepararnos para lo que viene”.

Publicidad

Después del triunfo ante Tigres, ahora los Felinos recibirán en el Estadio Olímpico Universitario a Club León, en un partido que se disputará el próximo domingo 18 de enero a partir de las 12:00hs (CDMX).

En síntesis

  • Robert Morales marcó el gol del triunfo en su debut como titular con Pumas.
  • Pumas rompió una racha de 12 años sin ganar en el estadio El Volcán.
  • Los felinos recibirán a Club León el próximo domingo 18 de enero a las 12:00hs.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
El jugador que sorprendió a la afición de Pumas tras el triunfo
Pumas de la UNAM

El jugador que sorprendió a la afición de Pumas tras el triunfo

Antonio Mohamed dio más detalles sobre la lesión de Alexis Vega
Toluca FC

Antonio Mohamed dio más detalles sobre la lesión de Alexis Vega

¿Por qué no juega Ángel Correa en Tigres vs. Pumas por el Clausura 2026?
Club Tigres

¿Por qué no juega Ángel Correa en Tigres vs. Pumas por el Clausura 2026?

¿Por qué no juega Cancelo en Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Cancelo en Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo