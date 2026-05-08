El director español, de último paso por los Albiazules, está en la órbita de la Máquina Cementera para ser su nuevo entrenador.

En el cierre de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul goleó 4-1 en condición de local en el Estadio Banorte de Ciudad de México a Necaxa. Con este resultado, el cuadro capitalino quedó tercero con 33 unidades, a solo tres de los líderes Pumas UNAM y Chivas.

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Ahora, el equipo que quedó a cargo de Joel Huiqui como interino inició con la Liguilla con el pie derecho tras vencer 3-2 en condición de visitante a Atlas y ahora le basta el empate o incluso perder por la diferencia de un gol para avanzar a Semifinales.

Más allá de sortear la salida de Nicolás Larcamón y de seguir en competencia, la directiva deberá tomar una decisión con respecto al director técnico de cara al Apertura 2026. Y un nombre de un viejo conocido apareció en diferentes reportes.

Nada en estos momentos entre Domènec Torrent y Cruz Azul.



En La Noria tienen pausada la búsqueda de DT en estos momentos.



Huiqui tiene chances de quedarse🚨 pic.twitter.com/DaQKmEyhXO — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) May 8, 2026

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Y es que el nombre de Domenec Torrent, ex entrenador de Rayados fue parte de una serie de rumores. Sin embargo, el periodista Adrián Esparza Oteo confirmó que no existe nada entre las dos partes y que incluso la búsqueda está frenada hasta el momento.

Asi lo mencionó el comunicador a través de un posteo en su cuenta personal de ‘X’, ex Twitter: “Nada en estos momentos entre Domènec Torrent y Cruz Azul. En La Noria tienen pausada la búsqueda de DT en estos momentos. Huiqui tiene chances de quedarse“.

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Rayados?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el equipo de regiomontano sumó solo 18 unidades en 17 jornadas, casi un punto por fecha, producto de 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas, con 22 goles a favor y 24 en contra. El equipo quedó en la posición 13°. Empató en puntos con Atlético San Luis y Necaxa, y quedó a solo 6 puntos de Santos Laguna,

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En síntesis