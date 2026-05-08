En un duelo clave por la clasificación a copas, se miden dos de los titanes de Inglaterra. Conoce cómo seguir el juego.

Liverpool y Chelsea protagonizarán uno de los espectáculos más atractivos del sábado, cuando se enfrenten bien temprano en un partidazo en Anfield. Con objetivos diferentes, los dos tradicionales equipos chocan en el marco de la jornada 36 de la Premier League 2025-26. A continuación, repasa qué canales y plataformas transmitirán el encuentro.

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¿Cómo llegan Liverpool y Chelsea al juego por la Premier League?

Los ‘Reds’ alcanzan esta instancia ubicados en el 4° puesto del campeonato, con 58 unidades, producto de diecisiete victorias, siete empates y once derrotas. Buscan sellar la clasificación a la Champions League. En su última presentación, el conjunto de Arne Slot cayó por 3-2 ante Manchester United como visitante.

Los ‘Blues’, por su parte, se encuentro en la 9° posición del torneo, con 48 puntos, tras cosechar trece triunfos, nueve igualdades y trece caídas. Buscan acercarse a la zona de Conference League. En su más reciente actuación, los dirigidos por Calum McFarlane perdieron por 3-1 ante el Forest como local.

El último Liverpool-Chelsea fue para los Blues [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Chelsea por la Premier League:

El partido Liverpool vs. Chelsea se disputará este sábado 9 de mayo, con sede en Anfield Road, por el juego correspondiente a la jornada 36 de la Premier League 2025/26. El encuentro está estipulado para dar comienzo a partir de las 05.30 hora CDMX (12.30 hora local de Inglaterra), en lo que será el primer turno de la agenda del día.

¿Liverpool vs. Chelsea será transmitido por TV abierta en México?

El compromiso entre los ‘Reds’ y los ‘Blues’ no se podrá ver por televisión abierta en el territorio nacional, para mala fortuna de los fanáticos que madrugarán por el cruce. Según la grilla televisiva de este sábado, ninguno de los canales gratuitos disponibles pasará en su pantalla el partido.

Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Chelsea por TV en México:

El enfrentamiento de la Premier League 2025/26 no será transmitido por ninguna señal de TV, ni en forma gratuita ni en forma paga. Los aficionados interesados en seguir el encuentro matutino entre los titanes ingleses deberán volcarse al streaming.

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Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Chelsea por Internet en México:

Para poder sintonizar el plato fuerte del sábado en el futbol europeo, los fanáticos deberán estar suscriptos a la plataforma online FOX One. Este portal será la única pantalla con los derechos para poder transmitir con imagen y sonido en simultáneo el juego de la jornada 36.