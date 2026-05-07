El equipo universitario contrató al delantero con pasado en Pachuca pensando en lo que será la próxima temporada.

Pumas UNAM atraviesa una etapa decisiva de la temporada con un objetivo claro: pelear por un lugar entre los cuatro mejores del futbol mexicano. El equipo universitario, que terminó como líder en la fase regular, ahora se prepara para la serie ante Club América en el Estadio Olímpico Universitario.

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Este domingo desde las 19:15 hs se disputará una nueva edición del Clásico Capitalino, luego del entretenido 3-3 del partido de ida. Mientras el foco está en la competencia inmediata, la dirigencia ya mueve piezas pensando en el futuro y cerró una incorporación en ataque.

El refuerzo es Juan José Calero, delantero conocido como Juanjo e hijo del recordado arquero de Pachuca, Miguel Calero. La información fue adelantada por Humberto Torres y Cantalo Camacho, aunque por ahora no trascendieron detalles formales de la operación.

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¿Quién es Juanjo Calero?

Juan José Calero es un atacante colombiano que se formó en México. Su irrupción en el profesionalismo llegó muy joven, con apenas 17 años, cuando empezó a sumar minutos en el primer equipo de Pachuca. Su debut oficial se produjo en 2015, entrando en un tramo final de partido donde comenzó a mostrar su perfil ofensivo.

Poco tiempo después tuvo su estreno en Liga MX. Uno de los episodios más llamativos de su inicio de carrera fue su doblete en 2016, en un partido donde marcó justamente ante Pumas UNAM, que justamente será su próximo equipo.

También integró el plantel de Pachuca que conquistó la Liga de Campeones de la CONCACAF 2016-17, experiencia que lo expuso a un contexto internacional de alto nivel, aunque sin participación en la final.

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Carrera de Juanjo Calero

Pachuca (2015–2018)

León (2018–2019)

Mineros de Zacatecas (2019–2025)

Gil Vicente (2021)

Nacional de Madeira (2022)

Sporting FC (2023)

Venados FC (2025–actualidad)

Valor de mercado

El valor de Juan José Calero se ubica en torno a los 1,2 millones de euros, según estimaciones del portal especializado Transfermarkt.

Sus números en la última temporada

Apertura Liga de Expansión MX : 14 partidos | 15 goles | 1.118 minutos | gol cada 75’

: 14 partidos | 15 goles | 1.118 minutos | gol cada 75’ Clausura Liga de Expansión MX : 14 partidos | 7 goles | 1.211 minutos | gol cada 173’

: 14 partidos | 7 goles | 1.211 minutos | gol cada 173’ Totales: 28 partidos | 22 goles | 2.329 minutos | gol cada 106’

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