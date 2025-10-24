Pumas UNAM se encuentra en un momento en el que no se esperaba estar cuando comenzó la temporada. Efraín Juárez generó una expectativa previa que por ahora no pudo cumplir y los Felinos acumulan una racha negativa de seis partidos sin ganar en la Liga MX.

Pumas viene de perder por 1-0 con Atlético San Luis y ahora se ubica 12° en la tabla del Apertura 2025, por lo que se encuentra fuera del Play-In. Debido a esta mala actualidad, Efraín Juárez ha sido el objetivo de muchas críticas y Pablo Bennevendo salió a defenderlo.

El defensa de Pumas estuvo presente en una actividad que se realizó en la previa al Gran Premio de México de la Fórmula 1. Allí, Pablo Bennevendo jugó un partido con Checo Pérez y otras figuras. Luego, el futbolista atendió a la prensa y habló sobre el momento de su equipo y del entrenador.

“Efra sabe que nosotros lo respaldamos y se lo demostramos en los entrenamientos y los partidos. Espero que terminemos de la mejor manera y buscar la clasificación al Play-In”, comentó Pablo Bennevendo ante una pregunta de Fox Sports sobre Efraín Juárez.

Por otro lado, el defensa de Pumas se refirió acerca de los abucheos y las críticas de la afición: “Sabemos que tienen inconformidad porque no se nos han dado los resultados y es parte del futbol. Debemos ser más contundente en las áreas, tanto ofensivo como defensivo, creo que estamos dejando escapar los puntos ahí”.

Los partidos que le quedan a Pumas

El equipo de Efraín Juárez no tiene partidos fáciles de cara a la recta final del Apertura 2025. Pumas se enfrenta con Club León este sábado, luego recibe el domingo 2 de noviembre a Xolos y termina la fase regular jugando contra Cruz Azul el domingo 9 de noviembre.

