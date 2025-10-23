El mundo interno de los Pumas de la UNAM está pasando por días muy agitados, más aún luego de haber quedado parcialmente fuera de los puestos de clasificación. A esta altura del partido, se puede describir al contexto adverso que viven los ‘Felinos’ como una “crisis” deportiva, que ya no solo tiene que ver con los resultados de los juegos.

Publicidad

Publicidad

Uno de los factores que más recientemente han contribuido a estas malas energías que envuelven CU, surge de la ausencia extendida de Aaron Ramsey, que ya no está siendo tolerada por los fanáticos. El futbolista galés, que llegó a México como un ‘fichaje bomba’ del conjunto auriazul, está haciendo generar un malestar mayor a todos en el club.

En un principio, se había comentado que la lesión muscular sufrida le haría estar fuera un tiempo, alejado de los campos de juego por su rehabilitación. Hasta allí, es un escenario normal para un deportista profesional, con un percance físico que muchos jugadores suelen padecer. Sin embargo, habría otro detrás de escena dentro de esta baja demorada.

Aaron Ramsey brilla por su ausencia en Cantera [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a la información de la cadena ESPN, a través de sus periodistas Adriana Maldonado y Antonio Rosales, el jugador habría recibido un permiso del DT para no presentarse… ¡por la pérdida de su perra! En estos días, Aaron Ramsey fue noticia por sus reiterados posteos buscando a su mascota, pero esto estaría entrometiéndose con su presente deportivo y con sus obligaciones como jugador de Pumas.

Si bien es un inconveniente personal delicado y sentimental, ese episodio está afectando sus tareas como empleado de Pumas UNAM: según el reporte, no está asistiendo a Cantera para hacer su recuperación como corresponde, y eso hará retrasar los plazos de su regreso. Si bien tiene una autorización de Efraín Juárez, los objetivos deportivos del club están directamente comprometidos por esa decisión.

ver también Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX: partidos, días, horarios y TV de los partidos

La afición no tardó en mostrar toda su hostilidad a Aaron Ramsey por estos acontecimientos, ya que el club le está pagando un salario muy importante para poder contar con sus servicios, pero no lo está pudiendo usar a raíz de todo lo ocurrido. El volante ofensivo había arribado casi como un ‘salvador’ para las aspiraciones futbolísticas de Pumas, y termina siendo un obstáculo más y quitando energías y foco de donde tendrían que estar puestos.

Publicidad

Publicidad

Si bien nadie va a cuestionar el impacto que podría causar la pérdida de su perra al futbolista, lo cierto es que los fanáticos sólo quieren ver al equipo ganar y a sus figuras jugar, y todo esto los tiene lógicamente impacientes. Por eso, las críticas a Aaron Ramsey, al entrenador por permitirlo y a la directiva por avalarlo, han sido contundentes y numerosas en las redes sociales.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Toluca y el triunfo de Tigres UANL

A partir de la lesión sufrida por el atacante ante el América, está por cumplirse ¡un mes! desde su último partido con el primer equipo. Primero por la lesión y ahora por la situación con su mascota que demora los tiempos de su recuperación, su retorno al terreno de juego se retrasa y para colmo, Pumas se está quedando fuera del Torneo Apertura a falta de sólo un par de jornadas de la fase regular… ¿Cómo acabará todo?