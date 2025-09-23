En el primero de los desafíos que tendrá en este jornada doble, los Pumas de la UNAM intentarán conseguir los tres puntos en un juego donde son favoritos y que se presta ideal para trepar en la tabla de posiciones: los ‘Felinos’ visitarán esta noche a FC Juárez, en uno de los partidos que le pondrá cierre a la agenda futbolera del martes, en el comienzo de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025.

Los ‘Universitarios’ transitan un presente muy particular en el semestre: mientras que acumula seis partidos invicto (producto de dos victorias y cuatro igualdades), también es cierto que le cuesta mucho ganar (sólo lo hizo en tres de nueve oportunidades en el campeonato). De hecho, viene de dejar pasar una potencial Victoria cuando Tigres le empató el juego sobre la hora en Ciudad Universitaria.

Bajo estas circunstancias, para los dirigidos por Efraín Juárez se impone casi como una obligación recuperar el terreno perdido y llevarse un triunfo ante los Bravos. En este contexto, en la antesala del partido de esta décima fecha, le surgió un imponderable que podría perjudicar sus aspiraciones de victoria en Ciudad Juárez: una figura no llegaría en las mejores condiciones al compromiso.

Pumas, atento a la situación de una figura.

El señalado en cuestión es Adalberto Carrasquilla, que luego de haber sido sentado en el banquillo en el ultimo juego de local -ingresó en el complemento- tuvo una semana complicada en la previa del cruce ante los de Marini: según reveló el propio entrenador antes del enfrentamiento, ‘Coco’ padece un virus que derivó en líneas de fiebre, que lo pusieron en duda para sumar minutos esta noche.

A horas del partido entre FC Juárez y Pumas UNAM, el cuerpo técnico tiene bien claro que salvo que lo noten óptimo al 100% para jugar, no tendrá participación. Aguardarán junto al cuerpo medico a los instantes previos al encuentro para tomar la decisión. Si el doctor determina que no está en condiciones de darlo todo dentro del campo de juego, será preservado para otro gran desafío que se le viene al equipo ante el América.

Los Pumas visitarán a Bravos este martes 23 de septiembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, desde las 21.00 horas CDMX, por la 10° jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido, que aún no se sabe si contará con la presencia de Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, se podrá seguir a lo largo y ancho de todo el país por medio de las pantallas de Azteca 7, Caliente TV y Tubi.