Pumas UNAM tendrá tres ausencias para enfrentar a Cruz Azul por la jornada 11 del Apertura 2026. Sebastián Córdova, José Juan Macías y Chicote Calderón no estarán disponibles.

Pumas UNAM buscará recuperarse de la última derrota por 3-2 ante Atlético de San Luis en la jornada anterior del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero no la tendrá nada fácil. Además, no jugaron ningún duelo amistoso durante el parate por fecha FIFA.

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El equipo dirigido por Esteban Solari, entrenador que se encuentra en la cuerda floja después de una serie de resultados negativos, recibirá a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario el próximo domingo desde las 19:15 hs, por la jornada 11 del campeonato.

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La Máquina también llegará con la obligación de sumar de a tres, ya que ha tenido una campaña bastante irregular y necesita volver a ganar para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares. En su última presentación, Cruz Azul igualó 3-3 ante Toluca en un encuentro cargado de goles.

Para este partido, Solari deberá realizar modificaciones debido a las bajas que tendrá a disposición. El entrenador de Pumas tendrá que encontrar alternativas dentro de su plantel para intentar quedarse con los tres puntos en Ciudad Universitaria.

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Las 3 bajas de Pumas ante Cruz Azul

Pumas no podrá contar con Sebastián Córdova, José Juan Macías ni Chicote Calderón para el duelo frente a Cruz Azul. Córdova y Macías se encuentran fuera de los terrenos de juego debido a roturas de ligamentos, por lo que no podrán ser considerados para este importante compromiso del conjunto universitario.

A ellos se suma Cristian “Chicote” Calderón, quien tampoco estará disponible ante La Máquina debido a una lesión muscular y todavía estará por un tiempo más fuera.

En sintesis

Pumas enfrentará a Cruz Azul el domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

el domingo en el Estadio Olímpico Universitario. Esteban Solari llega cuestionado al partido tras caer 3-2 ante San Luis.

al partido tras caer 3-2 ante San Luis. Sebastián Córdova, JJ Macías y Chicote Calderón serán las tres bajas universitarias.