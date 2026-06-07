El equipo universitario tiene ya el nombre de un brasileño en el tintero aún cuando no se sabe el futuro de Efraín Juárez.

Las cosas en Pumas parecen no ir del todo bien, después del subcampeonato nadie esperaba que Efraín Juárez tomara la decisión de irse cuando aún le quedaban seis meses de contrato y que la directiva le pusiera trabas para poder hacerlo. Ahora están en un acuerdo legal para tomar la mejor decisión y terminar con la era de este DT en el equipo,

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La incertidumbre en la afición auriazul es mucha, porque han surgido algunos nombres para poder dirigir al equipo como André Jardine tras su repentina salida de América; otros como el de Guillermo Vázquez e incluso el de Robert Dante Siboldi y Martín Anselmi. Con esto, en lo que menos se pone a pensar es si habrá fichajes, puesto que no habría ni DT.

Pumas va por brasileño

Sin embargo, de acuerdo con RTI ESPORTE hay un brasileño al que ya están sondeando, cuando mencionan su nacionalidad la mayoría pensaba en que el técnico al que Efraín eliminó en los Cuartos de Final sería el nuevo elemento del cuadro universitario, pero no, sino que se trata de un posible refuerzo en la plantilla de jugadores.

La misma fuente confirma que se trata de Hugo Moura, actual jugador del Vasco de Gama que llegaría al conjunto auriazul para reforzar el mediocampo del cuadro. Supuestamente, se analiza en el entorno universitario tener acercamientos para sondear su situación y poder concretarlo, aunque no sería para el Apertura 2026.

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No llegaría para el Apertura 2026

Y es que en ese mismo medio detallan que tiene contrato hasta diciembre de este año, por lo que ahora podrían negociar, pero no llegaría hasta el próximo año. Incluso algunos aficionados auriazules, ya se “ilusionan” con la posibilidad de que el DT que hizo tricampeón al América haya dado ese visto bueno y le estén armando un equipo en caso de que anuncien la baja de Efraín.

En síntesis