Efraín Juárez se encuentra en una situación límite con Pumas UNAM. El club auriazul le ganó por 4-1 a Xolos el domingo pasado y quedó con vida de cara a la última jornada, en la que se enfrenta con Cruz Azul y hará lo posible para clasificar al Play-In.

El entrenador de Pumas ha recibido muchas críticas en las últimas semanas por no estar a la altura de las expectativas que generó su llegada. En este sentido, Pablo Barrera, actual futbolista de Querétaro pero quien compartió muchos años con Efraín Juárez y también surgió de CU, lo defendió.

“Efra, te vuelvo a repetir, él tiene las raíces de Pumas. Yo lo tuve, si tengo 20 años de carrera, 10 años estuve con él en muchos equipos y yo empezaba a ver en los últimos años él ya preparándose para un tema de entrenador”, comenzó diciendo Pablo Barrera en una entrevista con David Faitelson.

“Entonces creo que sí tiene esa raíz Puma de poder inyectarle a los jugadores en la cancha qué es lo que representa este escudo, qué es lo que tienen que poner en cada partido. Más allá del resultado, pero de inicio es no dejar de luchar”, agregó el excompañero de Efraín Juárez.

Efraín Juárez y Pablo Barrera en su época de jugadores en Pumas (JAM Media)

Por último, Pablo Barrera cree que el próximo torneo podrían hacer bien las cosas: “Eso te piden en Pumas desde básicas. No dejar de luchar pase lo que pase y en base a eso se van a ir dando los resultados. Hoy no lo están acompañando los resultados, pero yo espero que el siguiente torneo o este último partido que tienen lo terminen de buena manera”.

Recordemos que Pablo Barrera surgió de CU y que debutó en 2005 en Pumas. El futbolista estuvo cinco temporadas en los Felinos antes de irse al West Ham. Asimismo, el actual jugador de Querétaro compartió tres clubes con Efraín Juárez además de la Selección Mexicana: Pumas, Zaragoza y Rayados.

En síntesis