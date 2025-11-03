Pumas es un equipo que en los últimos semestres ha sufrido por conseguir refuerzos, la mayoría de los fichajes “bomba” que ha buscado han tenido que partir por circunstancias que no tienen qué ver meramente por lo futbolístico, por lo que ahora han apostado por otro tipo de jugadores de la mano de Efraín Juárez.

Aún está en riesgo de no clasificar, pero podría mantenerse en el puesto 10 del Play-In y pelear por un espacio en la Liguilla, si lo logra, el mérito de buscar nuevas opciones, más allá de las estrellas del equipo, le estaría resultando. En este caso, lo hizo con Alan Medina y José Juan Macías, quienes ya no figuraban en la Liga MX y se recuperaron.

Esta podría ser una de las cosas que le funcionarían a “Efra” salvar jugadores después de que pocos confiaban en ellos. En ese tenor se abre justamente esta semana otra oportunidad y es que en caso de que Pumas decida mantener al estratega mexicano tendría la posibilidad de hacer el armado del equipo para la siguiente temporada.

¿Pumas lo rescataría del retiro?

Esta semana Pablo Barrera dio a conocer que jugaría su último partido con Querétaro, todo parecía indicar que era el retiro del futbolista, porque así estaba planteado. Sin embargo, en una entrevista que sostuvo con Fox, dio a conocer que sólo dejó de jugar con los Gallos y que esperará un tiempo para ver si en Pumas lo llaman.

“Fue el último partido con Gallos, tengo contrato hasta diciembre y voy a esperar unos meses más a ver si está la opción en otro equipo (…) Sería otro de mis sueños estar ahí (volver a Pumas), tengo ahí el sueño intacto de que se pueda dar, lo hablaremos y a ver qué puede pasar el día de mañana”, mencionó Barrera ante la pregunta de estar de nuevo en el conjunto universitario.