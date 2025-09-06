Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

¿Le cumplen el deseo a Efraín Juárez? La información sobre la llegada del ‘9’ que ilusiona a Pumas

Pumas busca cerrar a un delantero extranjero en el cierre del mercado. El detalle de las negociaciones.

Por Patricio Hechem

Efraín Juárez quiere un delantero extranjero
© Getty ImagesEfraín Juárez quiere un delantero extranjero

El mercado de fichajes de la Liga MX cierra el próximo viernes 12 de septiembre y todavía hay algunos equipos que están intentando cerrar incorporaciones. Uno de estos clubes es Pumas UNAM, que desde el comienzo tiene la intención de fichar a un delantero extranjero.

Pumas decidió desprenderse en los últimos días de Piero Quispe para poder liberar una plaza de No Formado en México y así poder contratar a un ‘9’. Efraín Juárez ha manifestado que la directiva tiene varias opciones muy buenas de cara al cierre de mercado.

Los 4 delanteros internacionales que fueron ofrecidos a Pumas UNAM, según Récord

ver también

Los 4 delanteros internacionales que fueron ofrecidos a Pumas UNAM, según Récord

En las últimas horas surgió una información del Diario Récord acerca de que Paco Alcácer, Djaniniy Tavares, Vincent Aboubakar y Tokio Ekambi habrían sido ofrecidos a Pumas. Por otro lado, César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, dio una última novedad acerca del mercado del club auriazul.

Publicidad

¿Pumas cierra a un ‘9’?

El reportero argentino reveló este viernes a la noche que la directiva de Pumas le manifestó que están convencidos en fichar a un delantero antes del cierre del mercado. Asimismo, César Luis Merlo aseguró que el equipo felino tiene negociaciones avanzadas con dos delanteros.

Paco Alcácer no es el delantero que busca Pumas (Getty Images)

Paco Alcácer no es el delantero que busca Pumas (Getty Images)

No tengo los nombres, pero me dijeron que está avanzado y que están analizando minuciosamente todo porque me han dicho ‘no le podemos errar’“, contó el periodista especializado en fichajes. Todo parece indicar que Pumas concretará la llegada del delantero extranjero que tanta ilusión le da a los aficionados, aunque aún no salió el nombre a la luz.

Publicidad

¿Es Paco Alcácer?

Con respecto al delantero español, César Luis Merlo contó que efectivamente la directiva de Pumas se comunicó con Paco Alcácer. Sin embargo, el ex futbolista del Barcelona les habría dicho que tenía en mente retirarse del futbol por lo que no sería una opción para la directiva.

A falta de menos de una semana para la finalización del mercado, Pumas trabaja para darle ese delantero de jerarquía que quiere Efraín Juárez para una temporada que ya comenzó y en la que el club auriazul busca ser competitivo y pelear arriba.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Dónde y en qué estadio juegan América vs. DC United por el amistoso internacional?
Concacaf

¿Dónde y en qué estadio juegan América vs. DC United por el amistoso internacional?

¿Se revive la maldición que condena a Aaron Ramsey?
Pumas de la UNAM

¿Se revive la maldición que condena a Aaron Ramsey?

¡Increíble revelación! La figura mundial que pudo llegar a Pumas pero no lo hizo "por solo unos minutos"
Pumas de la UNAM

¡Increíble revelación! La figura mundial que pudo llegar a Pumas pero no lo hizo "por solo unos minutos"

¿Por qué Hamilton larga 10° en el GP de Italia 2025 si terminó 5° en la qualy?
FÓRMULA 1

¿Por qué Hamilton larga 10° en el GP de Italia 2025 si terminó 5° en la qualy?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo