¿Le cumplen el deseo a Efraín Juárez? La información sobre la llegada del ‘9’ que ilusiona a Pumas

El mercado de fichajes de la Liga MX cierra el próximo viernes 12 de septiembre y todavía hay algunos equipos que están intentando cerrar incorporaciones. Uno de estos clubes es Pumas UNAM, que desde el comienzo tiene la intención de fichar a un delantero extranjero.

Pumas decidió desprenderse en los últimos días de Piero Quispe para poder liberar una plaza de No Formado en México y así poder contratar a un ‘9’. Efraín Juárez ha manifestado que la directiva tiene varias opciones muy buenas de cara al cierre de mercado.

En las últimas horas surgió una información del Diario Récord acerca de que Paco Alcácer, Djaniniy Tavares, Vincent Aboubakar y Tokio Ekambi habrían sido ofrecidos a Pumas. Por otro lado, César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, dio una última novedad acerca del mercado del club auriazul.

¿Pumas cierra a un ‘9’?

El reportero argentino reveló este viernes a la noche que la directiva de Pumas le manifestó que están convencidos en fichar a un delantero antes del cierre del mercado. Asimismo, César Luis Merlo aseguró que el equipo felino tiene negociaciones avanzadas con dos delanteros.

“No tengo los nombres, pero me dijeron que está avanzado y que están analizando minuciosamente todo porque me han dicho ‘no le podemos errar’“, contó el periodista especializado en fichajes. Todo parece indicar que Pumas concretará la llegada del delantero extranjero que tanta ilusión le da a los aficionados, aunque aún no salió el nombre a la luz.

¿Es Paco Alcácer?

Con respecto al delantero español, César Luis Merlo contó que efectivamente la directiva de Pumas se comunicó con Paco Alcácer. Sin embargo, el ex futbolista del Barcelona les habría dicho que tenía en mente retirarse del futbol por lo que no sería una opción para la directiva.

A falta de menos de una semana para la finalización del mercado, Pumas trabaja para darle ese delantero de jerarquía que quiere Efraín Juárez para una temporada que ya comenzó y en la que el club auriazul busca ser competitivo y pelear arriba.