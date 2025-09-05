La ventana de transferencias de la Liga MX continúa abierta y las directivas de los equipos de la Primera División de México siguen trabajando para terminar de delinear las plantillas que conformarán para disputar lo que queda del segundo semestre del 2025.

En este sentido, un equipo que aún no se retira del mercado de pases y que tendrá tiempo hasta el 12 de septiembre para sumar refuerzos es Pumas UNAM. Los Universitarios buscan un delantero más para tener más peso en la ofensiva del equipo.

Acorde al periodista Carlos Ponce de León, cuatro atacantes fueron ofrecidos a la institución capitalina. Paco Alcácer, Djaniny Tavares, Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi están entre las opciones que arribaron a la institución auriazul según lo aportado por Récord.

Todos son agentes libres. El español de 32 años, Paco Alcácer, viene de desempeñarse en el Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos. El nacido en Cabo Verde, Djaniny Tavares de 34 años, viene de quedar en libertad de acción desde el Al-Fateh de Arabia Saudita.

Las otras dos opciones también tienen recorrido en Europa. Por un lado, el nigeriano de 34 años, Vincent Aboubakar de último paso por Hatayspor de Turquía. Por otro, el goleador Karl Toko Ekambi de 32 años, quien viene de jugar en Al-Ettifaq también de Arabia Saudita.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025?

Cabe recordar que el torneo mexicano tendrá un parate por la Fecha FIFA. El cuadro capitalino jugará por la Jornada 8 del Apertura 2025 el próximo viernes 12 de septiembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) de visitante ante Mazatlán en el Estadio El Encanto.