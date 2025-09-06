Pumas UNAM quiere dejar atrás lo ocurrido la temporada pasada. El equipo dirigido por Efraín Juárez no estuvo a la altura de lo esperado y la directiva decidió no repetir los mismos errores, para poder volver a competir fuerte ante los mejores.

ver también ¿Le cumplen el deseo a Efraín Juárez? La información sobre la llegada del ‘9’ que ilusiona a Pumas

Tras una serie de charlas con el entrenador, se determinó realizar una fuerte limpieza en el plantel, dándole salida a aquellos futbolistas que ya no estaban en los planes del técnico. Varios de ellos salieron y tuvieron que buscar un nuevo destino.

La idea fue clara: además de las bajas, había que reforzar al equipo con nombres de jerarquía. El mercado de pases arrancó con fuerza con la llegada de figuras como Keylor Navas y Aaron Ramsey, jugadores de recorrido internacional que rápidamente levantaron la ilusión de la afición universitaria.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el siguiente paso está en el ataque. Tras la salida de Piero Quispe, Pumas liberó un cupo de extranjero y abrió la puerta a un fichaje que podría ser determinante. La directiva no perdió el tiempo y ya avanzó en las negociaciones con un delantero de renombre.

ver también ¿Se revive la maldición que condena a Aaron Ramsey?

Según reveló 365 Scores México, los universitarios hicieron una oferta formal por Vincent Aboubakar, atacante camerunés de 33 años con pasado en varios clubes importantes de Europa. El delantero se encuentra libre tras su paso por Turquía y la propuesta sería por una temporada, con opción de extender el vínculo por un año más.

Publicidad

Publicidad

La carrera de Vincent Aboubakar