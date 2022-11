Las dudas que tienen los propios aficionados mexicanos en relación a lo que pueda hacer en el Mundial de Qatar el seleccionado que conduce Gerardo Martino no parecen ser las mismas ante la mirada extranjera, pues tanto dentro de las plantillas de Polonia como de Argentina, con las que compartirá el Grupo C también junto a Arabia Saudita, se han referido con mucho respeto al equipo.

En la misma línea puso de manifiesto su mirada Ronald De Boer, exfutbolista de Ajax y Barcelona que representó a los Países Bajos en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998; quien fue muy elogioso del Tri y optimista en relación a lo que puede llegar a lograr en la Copa del Mundo.

"Ya lo he dicho antes.México es un equipo increíblemente talenoso y eso combinado con la pasión para jugar lo hace todavía mejor. México siempre es difícil de vencer. Le deseo todo lo mejor a Edson Álvarez, colega en Amsterdam, y ojalá puedan llegar lejos", manifestó en diálogo con Fox Sports.

La Selección Mexicana tendrá su estreno en el Mundial de Qatar este martes enfrentando a Polonia desde las 10 de la mañana en el estadio 974 de Doha. Previamente estarán viendo acción los otros dos integrantes del Grupo C: Argentina, gran candidata a liderar la zona, y Arabia Saudita.

Edson Álvarez se dijo más que listo para el debut

Édson Álvarez, futbolista del Ajax a quien Ronald De Boer le expresó especialmente sus mejores deseos, dijo estar listo para el debut de este martes ante Polonia. "Es mi segundo Mundial, obviamente ya me siento mejor. Me siento con mucha más experiencia yo creo que el Mundial de Rusia sólo fue una probadita y ahora me siento muy bien", manifestó en diálogo con ESPN.

