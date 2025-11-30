Rayados avanzó a la semifinal de la Liga MX luego de un final infartante en la eliminatoria frente al América. Monterrey estuvo cerca de quedar eliminado, pero un gol de Germán Berterame en el minuto 93 le dio la posibilidad al equipo regiomontano de seguir con vida.

Ahora el conjunto de Domènec Torrent espera por su rival en la semifinal, que saldrá de Toluca o de Tigres. Por otro lado, en la previa a la vuelta ante el América, las noticias alrededor de Rayados estuvieron relacionadas con el futuro de Sergio Ramos.

Según los reportes, el español tiene decidido no renovar su contrato con Monterrey. Es por eso que, luego de eliminar a Las Águilas, al entrenador de la Pandilla le consultaron sobre el defensa: “Primero creo que ahora no toca hablar de esto”, comentó en un inicio el técnico.

“Ya ves cómo compite Sergio Ramos, ¿no? Independientemente que no sé lo que va a pasar, ni conmigo sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar con ni los entrenadores ni los jugadores. Entonces yo sé que está muy centrado, lo viste hoy en intentar ganar este campeonato”, agregó Domènec Torrent sobre Sergio Ramos.

Rayados eliminó al América en la Liguilla (Getty Images)

“A partir de aquí nosotros y él nos tenemos que centrar en qué vamos a hacer contra el próximo rival, cómo vas a plantear las cosas, quién va a jugar porque nos han expulsado a un jugador, que no haya lesionados… esto es lo que me ocupa ahora y me preocupa también”, concluyó el entrenador de Rayados ante la consulta sobre el futuro del ex Real Madrid.

Por otro lado, José Antonio Noriega, Presidente Deportivo de Monterrey, tampoco brindó mucha información sobre el tema: “No tenemos ninguna certeza, hemos estado platicado por algún tiempo. No hay alguna comunicación de un lado hacia el otro de nada definitivo, estamos en pláticas“.

Todo indica que Sergio Ramos está jugando sus últimos partidos en Rayados. El español podría haberse despedido este sábado, pero el gol de Germán Berterame le mantiene la esperanza de abandonar México con el título que tanto fue a buscar cuando decidió firmar con el equipo regiomontano.

