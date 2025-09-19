Es tendencia:
¡Atención, Rayados! América confirmó la baja de una de sus figuras para el juego por el Apertura 2025

Las Águilas informaron que uno de sus futbolistas más experimentados se perderá el partido por lesión.

Por Juan Ignacio Barbieri

El conjunto azulcrema buscará recuperarse de la derrota ante Chivas.
© Getty ImagesEl conjunto azulcrema buscará recuperarse de la derrota ante Chivas.

Rayados se encuentra a horas de afrontar un nuevo desafío en la Liga MX. Con el objetivo de defender su lugar en la cima de la tabla de posiciones, el conjunto de Domènec Torrent recibirá este sábado 20 de septiembre a partir de las 21:05 horas por la Jornada 9 del Apertura 2025 a América, que confirmó la baja de uno de sus futbolistas más experimentados por lesión.

Rayados recupera un jugador clave antes de enfrentar al América: “Ya podríamos verlo”

Rayados recupera un jugador clave antes de enfrentar al América: “Ya podríamos verlo”

Se trata de Jonathan dos Santos, quien no fue convocado producto de un desgarro del gemelo de la pierna derecha. Así lo informaron las Águilas a través de sus redes sociales, en una publicación en la cual agregaron que “el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

A diferencia de torneos anteriores, en este Apertura el mediocampista defensivo de 35 años ha perdido lugar en la consideración de André Jardine. Sin ir más lejos, disputó tan solo 98 minutos a lo largo de cinco partidos sobre ocho posibles. En Leagues Cup, en tanto, contó con más rodaje al participar en 153 minutos divididos en dos encuentros sobre un máximo de tres.

Jonathan dos Santos se perderá el juego ante Rayados por un desgarro del gemelo de la pierna derecha. (Imago7)

Jonathan dos Santos se perderá el juego ante Rayados por un desgarro del gemelo de la pierna derecha. (Imago7)

Cabe destacar que esta no será la única ausencia azulcrema para medirse ante La Pandilla. Otro que se lo perderá será Henry Martin, quien sufrió un esguince en su rodilla izquierda durante un entrenamiento. En duda, aunque no descartados, están Álvaro Fidalgo y Sebastián Cáceres.

¿Debutará Anthony Martial en Rayados?

Por otro lado, la expectativa de los aficionados de Rayados está puesta en el posible debut de Anthony Martial, quien este viernes fue presentado oficialmente como futbolista albiazul. Al ser consultado, el delantero francés de 29 años afirmó que se encuentra en condiciones de jugar, aunque su participación estará condicionada por la decisión de Domènec Torrent.

“Físicamente me siento muy bien, porque estuve entrenando a diario en Atenas. Estoy listo. Es difícil con jet lag, pero estoy listo para mañana si así lo decide el entrenador”, soltó el ex Manchester United, quien no juega por los puntos desde el desde el 24 de julio, cuando disputó 32 minutos en el juego entre AEK y Hapoel Beer Sheva (1-0) en la ida de la segunda ronda de los clasificatorios de la UEFA Conference League 2025-26.

