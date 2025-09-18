El Monterrey, equipo en mejor forma del campeonato en las últimas semanas, tendrá una prueba más que compleja para defender el liderato del Apertura 2025: los ‘Rayados’ recibirán al Club América este sábado por la noche, en el Gigante de Acero, por el encuentro correspondiente a la novena jornada de la fase regular del campeonato.

Este enfrentamiento será, quizás, el plato más fuerte del fin de semana en la Liga MX: se verán las caras el 1° y el 3° de la tabla del torneo, que están distanciados solo por cuatro puntos. Si los ‘Rayados’ se imponen sacarán una importante ventaja a su rival, mientras que si las ‘Águilas’ se llevan el triunfo quedarán a tiro de la cima del certamen.

De cara a este compromiso de trascendencia, el elenco auriazul tendrá la posibilidad de recuperar a un jugador importante de la plantilla, a quien en El Barrial vienen esperando hace mucho tiempo. Si bien ya contaban con una buena base para afrontar la campaña, ahora Domenec Torrent podrá hacer uso de la totalidad de los jugadores disponibles.

El ansiado regresado que tendrá Monterrey para este sábado será el de Carlos Salcedo, experimentado zaguero central de 31 años, que ya se encuentra recuperado al ciento por ciento de una lesión de ligamentos cruzados que lo marginó de la actividad oficial por más de ocho meses. Si Torrent lo dispone, está listo para ser convocado por el DT.

El defensa de amplia trayectoria todavía no pudo debutar en Rayados, dado que luego de ser fichado a principios de año proveniente de los Bravos, padeció aquel percance físico de gravedad y no pudo tener sus primeros minutos. Su último partido había sido el 11 de enero de este año, en el empate entre Mazatlán y FC Juárez por el Torneo Clausura.

De esta manera, el marcador central con pasado en Tigres, Chivas y Cruz Azul entre otros, se sumará a Anthony Martial como los últimos que faltaban y que están a las órdenes del entrenador por primera vez. Toda esta semana practicaron al parejo en El Barrial, con normalidad y cumpliendo con todos los trabajos estipulados por el cuerpo técnico.

¿Cuándo y a qué hora juegan Monterrey vs. América por el Apertura 2025?

El encuentro entre los ‘Rayados’ y las ‘Águilas’ tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre, desde el Estadio BBVA de Monterrey, a partir de las 21.05 horas del Centro de México, por la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido contará con la transmisión en exclusiva de las pantallas de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.