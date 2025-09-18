La llegada de un futbolista de la jerarquía de Anthony Martial le brinda sin duda alguna un verdadero salto de calidad a una plantilla ya poderosa como lo es la del Club de Futbol Monterrey. Se trata de una incorporación que rompe el mercado no solo mexicano sino continental de América, y una puerta a la llegada de más estrellas de ese calibre.

Sin embargo, así como llega como un refuerzo de primer nivel, el francés también le habrá generado un importante dolor de cabeza a Domenec Torrent, que no la tendría nada sencilla para armar el equipo con tantos jugadores de talento y trayectoria internacional. El entrenador de los ‘Rayados’ se encuentra frente a un desafío que lo probará como director técnico.

Una de las principales incógnitas que se plantearon ante el arribo de Martial, era si aterrizaría o no para quitarle el lugar a Germán Berterame, que lo tiene bien ganado, o si podría ser una posibilidad que ambos delanteros compartan una presunta dupla ofensiva, cambiando el esquema que habitualmente suele utilizar el estratega para plantear los partidos.

Anthony Martial ya se entrena con los Rayados

En este sentido, el periodista regio Felipe Galindo, que destapó la noticia de su fichaje y además seguidor del día a día de Rayados, confirmó públicamente que la idea de Torrent es conformar un dúo de ataque entre los dos artilleros, y no que tengan que competir por el puesto, dejando a uno de los dos nombres fuertes relegado en el banquillo albiazul.

Ante esta decisión táctica del timonel del Monterrey, el ‘sacrificado’ sería ‘Tecatito’ Corona, que en un esquema con dos referencias de área perdería lugar. Ocampos es un jugador más dinámico y versátil que puede adaptarse a distintas posiciones, sectores y roles, y el ‘mago’ Sergio Canales es un indiscutido dentro del equipo. Así, el Tecate “pagaría los platos rotos”.

En este escenario, apuntó que la alineación titular que el cuerpo técnico tiene en mente en el mejor de los casos y con todos a disposición para jugar, formaría de la siguiente manera: Santiago Mele; Ricardo Chávez, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Fidel Ambriz, Oliver Torres; Sergio Canales, Lucas Ocampos; Germán Berterame y Anthony Martial. Un once inicial que toma otro color y mete miedo a los rivales.

Con este primer equipo para afrontar los desafíos, una “escuadra B” que también tendrá a las órdenes Torrent y Rayados sería una de este tipo: Luis Cardenas; Érick Aguirre, John Stefan Medina, Héctor Moreno, Luis Reyes; Jorge Rodríguez, Íker Fimbres; Jesús Corona, Joaquín Moxica; Michell Rodríguez y Roberto De la Rosa. Varios de los jugadores que antes eran titulares ahora deberán esperar, y eso tiene que ver con la buena competencia interna que se generó con los fichajes.