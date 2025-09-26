Rayados sufrió un duro golpe el miércoles pasado en lo que fue la goleada recibida ante Toluca por 6-2. Allí estuvo Anthony Martial, quien presenció su primera gran derrota desde que llegó a México y fichó con Monterrey por las próximas temporadas.

El delantero francés comenzó el partido en la banca, pero Domènec Torrent lo hizo entrar en el mediotiempo cuando Rayados perdía 4-2. Sin embargo, Anthony Martial no pudo marcar la diferencia e incluso los Diablos Rojos pudieron estirar la ventaja en el partido.

Luego de lo que fue la derrota, algunos aficionados de la Pandilla se mostraron críticos con ciertos gestos y actitudes de Anthony Martial en el campo. Christian ‘Chaco’ Giménez estuvo en la misma línea y criticó al fichaje estrella de Monterrey por su compromiso.

“Martial se pasó levantándole los brazos a los compañeros desde que entró. Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor“, expresó ‘Chaco’ Giménez, ex jugador y padre de Santi, en el programa ‘La Última Palabra’ de Fox Sports.

“Las actitudes que tienen los jugadores no pueden ser esas, por más calidad que tengas o hayas jugado en los mejores equipos del mundo. No estaba en el Real Madrid“, aseguró ‘Chaco’ Giménez sobre Anthony Martial y a quien lo comparó con Allan Saint-Maximin, a quien sí ve con la actitud correcta desde su llegada a la Liga MX.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

Después de la dura derrota con Toluca, Monterrey tiene una ‘revancha’ rápido debido a que se enfrenta este sábado frente a Santos Laguna, uno de los peores equipos del Apertura 2025. Está por verse si Domènec Torrent alinea por primera vez como titular a Anthony Martial.