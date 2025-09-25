Rayados de Monterrey sufrió un golpe de realidad en el Torneo Apertura 2025 y perdió su invicto de ocho partidos al hilo que lo ponían como uno de los candidatos del torneo. Mientras tanto, el vigente campeón del futbol mexicano se despertó y dejó en claro que nuevamente tiene todo para volver a quedarse con el título en esta temporada si es que siguen mostrando este nivel.

ver también Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el hat-trick de Paulinho en Toluca vs. Rayados

Toluca se hizo fuerte en el Nemesio Díez Stadium y se llevó una importante goleada por 6-2 ante los regios que le permitió quedar en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos solo por detrás de Cruz Azul que es líder con 24 unidades.

Los Diablos Rojos comenzaron perdiendo 1-0 y estaba la posibilidad de que le marquen el segundo tanto, pero Sergio Ramos decidió picar un penal a lo Panenka que el arquero Hugo González le adivinó. Desde ahí todo cambió y Toluca dominó el partido con mucha comodidad para terminar quedándose con una victoria histórica.

Publicidad

Publicidad

Anthony Martial, uno de los grandes refuerzos que contrató Rayados en este mercado de pases, sumó algunos minutos en la segunda mitad pero no pudo ayudar a su equipo, aunque también ingresó en un momento complicado del encuentro.

Mientras tanto, en el día de hoy, el francés con pasado en el Manchester United que llegó proveniente desde el AEK Atenas de Grecia y, tomó una drástica decisión que llamó la atención tras la sufrida derrota de su equipo ante los dirigidos por Mohamed.

ver también Antonio Mohamed, DT de Toluca, se adjudicó el penal errado por Sergio Ramos: “Lo soñé”

¿Qué hizo Martial?

El futbolista europeo decidió no hablar ante los medios de comunicación tras su llegada al El Barrial. ”No voy a hablar”, expresó el futbolista desde su auto. Sin embargo, si se tomó su tiempo para atender a los aficionados que le pidieron fotos y autógrafos.

Publicidad

Publicidad