Rayados sacudió el mercado de fichajes de la Liga MX al sumar al francés Anthony Martial. Uno de los actores claves para la llegada del delantero de 29 años a Monterrey fue Óliver Torres, quien, habiendo compartido equipo con el galo en Sevilla, lo convenció de continuar su carrera en el futbol mexicano con un mensaje cuyo contenido reveló en las últimas horas.

ver también Los jugadores de Tigres y Rayados que Anthony Martial sigue en Instagram antes de llegar a la Liga MX

En diálogo con los medios de comunicación, el mediocampista español de 30 años aseguró que no le tomó mucho tiempo convencer al ex Manchester United y Mónaco. Esto se debe a que, según sus palabras, le habló sobre los aspectos positivos tanto del futbol mexicano como del país y del club, algo que fue bien recibido por el atacante.

“Él (por Anthony Martial) me dijo que necesitaba un cambio. Yo le dije que no había mejor cambio que venirse aquí, salir de su zona de confort y vivir cosas nuevas”, afirmó. Y agregó: “La experiencia de la Liga MX creo que es increíble, la emoción que hay en cada partido, en cada liguilla, el nivel tan alto y venir a un club con la posibilidad de ganar, que es lo que todos queremos, hace que sea muy bonito. Creo que lo convencí rápido”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Además, analizó lo que le podría dar Martial a Rayados en lo futbolístico. “Creo que nos puede aportar mucho, puede jugar en diferentes posiciones de ataque, viene a sumar y tiene una gran mentalidad (…) necesitamos su mejor versión para conseguir lo que todos queremos”, dijo.

Cabe recordar que Óliver Torres y Anthony Martial compartieron equipo en Sevilla durante la temporada 2021/2022, curso en el que coincidieron en cancha en seis partidos. A su vez, el francés también fue compañero de Jesús Corona y Lucas Ocampos.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto dinero pagó Rayados por el fichaje de Anthony Martial?

De acuerdo a información de última hora del portal Transfermarkt, Rayados le pagó 3.83 millones de euros (casi 4.5 millones de dólares) a AEK Atenas por el fichaje de Anthony Martial. Así, el francés se transformará en el jugador con el valor de mercado más elevado de la plantilla (7.5 millones de euros) desplazando a Sergio Canales, Lucas Ocampos y Germán Berterame (6 millones).