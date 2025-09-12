¡Le habló a la afición! Las primeras palabras de Anthony Martial como jugador de Rayados

La ventana de transferencias de México está a punto de cerrar y los conjuntos de la Liga MX trabajan a contrarreloj con los arribos y las salidad. Uno de los equipos que metió un bombazo a último momento es Rayados con la contratación de Anthony Martial.

El jugador arribó al cuadro regiomontano y firmará desde el AEK Atenas a cambio de 4,5 millones de dólares según lo aportado por el periodista Matteo Moretto. Un nuevo jugador con pasado en Europa se suma y tendrá el reencuentro con viejos compañeros, como con Lucas Ocampos en Sevilla.

Mediante un video en las redes sociales de la institución albiazul, el futbolista francés la habló al Mundo Albiazul: “Hola Familia Rayada, soy Anthony Martial. Estoy muy contento de llegar al Club de Futbol Monterrey. ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos Rayados!“.

A su vez, el club lo presentó en ‘X’ con el siguiente mensaje: “Versatilidad. Técnica. Velocidad. Experiencia. @AnthonyMartial llega a La Pandilla como anotador de más de 100 goles y multicampeón, y con trayectoria en clubes como @OL, @AS_Monaco_ES, @ManUtd_Es, @SevillaFC y @AEK_FC_OFFICIAL“.

¿Cómo fue la temporada 2024-25 de Anthony Martial?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico del pasado curso, el jugador disputó 23 compromisos con los griegos, en los que fue titular en 18 de ellos. Además, marcó 9 goles y realizó 2 asistencias. Tras pasos por Lyon, Mónaco, Manchester United y Sevilla, el jugador sumará un nuevo club en su carrera.

