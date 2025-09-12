Es tendencia:
logotipo del encabezado
Rayados

¡Le habló a la afición! Las primeras palabras de Anthony Martial como jugador de Rayados

El atacante francés mencionó sus primeras palabras como futbolista de los Albiazules y le habló a los seguidores del equipo.

Por Agustín Zabaleta

Anthony Martial mencionó sus primeras palabras como jugador de Rayados
© Getty ImagesAnthony Martial mencionó sus primeras palabras como jugador de Rayados

La ventana de transferencias de México está a punto de cerrar y los conjuntos de la Liga MX trabajan a contrarreloj con los arribos y las salidad. Uno de los equipos que metió un bombazo a último momento es Rayados con la contratación de Anthony Martial.

Los jugadores de Tigres y Rayados que Anthony Martial sigue en Instagram antes de llegar a la Liga MX

ver también

Los jugadores de Tigres y Rayados que Anthony Martial sigue en Instagram antes de llegar a la Liga MX

El jugador arribó al cuadro regiomontano y firmará desde el AEK Atenas a cambio de 4,5 millones de dólares según lo aportado por el periodista Matteo Moretto. Un nuevo jugador con pasado en Europa se suma y tendrá el reencuentro con viejos compañeros, como con Lucas Ocampos en Sevilla.

Tweet placeholder
Publicidad

Mediante un video en las redes sociales de la institución albiazul, el futbolista francés la habló al Mundo Albiazul: “Hola Familia Rayada, soy Anthony Martial. Estoy muy contento de llegar al Club de Futbol Monterrey. ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos Rayados!“.

A su vez, el club lo presentó en ‘X’ con el siguiente mensaje: “Versatilidad. Técnica. Velocidad. Experiencia. @AnthonyMartial llega a La Pandilla como anotador de más de 100 goles y multicampeón, y con trayectoria en clubes como @OL, @AS_Monaco_ES, @ManUtd_Es, @SevillaFC y @AEK_FC_OFFICIAL“.

Mientras Rayados celebra el fichaje de Anthony Martial, Sergio Ramos les da la peor noticia antes de ir a Querétaro

ver también

Mientras Rayados celebra el fichaje de Anthony Martial, Sergio Ramos les da la peor noticia antes de ir a Querétaro

¿Cómo fue la temporada 2024-25 de Anthony Martial?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico del pasado curso, el jugador disputó 23 compromisos con los griegos, en los que fue titular en 18 de ellos. Además, marcó 9 goles y realizó 2 asistencias. Tras pasos por Lyon, Mónaco, Manchester United y Sevilla, el jugador sumará un nuevo club en su carrera.

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Cuándo y contra quién debutaría Anthony Martial?
Rayados de Monterrey

¿Cuándo y contra quién debutaría Anthony Martial?

Pumas se quedó sin '9': el motivo por el que no llega 'Chimy' Ávila
Pumas de la UNAM

Pumas se quedó sin '9': el motivo por el que no llega 'Chimy' Ávila

¿El próximo portero de Toluca? Nacho Arce, hombre récord en la Liga Argentina
Toluca FC

¿El próximo portero de Toluca? Nacho Arce, hombre récord en la Liga Argentina

Las alineaciones de Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo