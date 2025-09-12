Es tendencia:
Anthony Martial ficha por Rayados: contrato, número y fecha exacta de su llegada a Monterrey ¡No te lo pierdas!

El atacante francés jugará en los Albiazules y ya se sabe hasta cuándo será su vínculo y el número que usará en su playera.

Por Agustín Zabaleta

La ventana de transferencias de México está a punto de cerrar y los conjunto de la Liga MX trabajan a contrarreloj para sumar algún jugador más. Uno de los equipos que dio un golpe sobre la mesa en el cierre fue Rayados con la contratación de Anthony Martial.

El delantero francés de 29 años, de último paso por el AEK Atenas de Grecia, abandonó el futbol europeo y tendrá su primera experiencia en América. Ya fue oficialmente anunciado en las redes sociales de los Albiazules y se conocieron los detalles de su estadía en México.

Y es que acorde a la información del periodista Felipe Galindo, el extremo tendrá un contrato hasta el 2027 con opción a uno más en base a objetivos. Este finde semana tomará un avión desde Madrid pata ya sumarse con sus nuevos compañeros.

El mismo comunicador también aclara que portará el dorsal 9, un número que vistieron grandes jugadores que dejaron su huella en los regiomontanos como Dorlan Pabón y Aldo de Nigris. Ahora, el europeo también buscará ser importante en el equipo y dejar un grato recuerdo.

El club lo presentó en ‘X’ con el siguiente mensaje: “Versatilidad. Técnica. Velocidad. Experiencia. @AnthonyMartial llega a La Pandilla como anotador de más de 100 goles y multicampeón, y con trayectoria en clubes como @OL, @AS_Monaco_ES, @ManUtd_Es, @SevillaFC y @AEK_FC_OFFICIAL“.

¿Cómo fue la temporada 2024-25 de Anthony Martial?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico del pasado curso, el jugador disputó 23 compromisos con los griegos, en los que fue titular en 18 de ellos. Además, marcó 9 goles y realizó 2 asistencias. Tras pasos por Lyon, Mónaco, Manchester United y Sevilla, el jugador sumará un nuevo club en su carrera.

Agustín Zabaleta
