Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el hat-trick de ‘Hormiga’ González en Chivas vs. Atlas

El joven atacante del 'Rebaño' se lució ante los 'Zorros' y se puso a la altura de los mejores artilleros del campeonato.

Por Martín Zajic

Armando González, el MVP del Clásico Tapatío.
El Estadio Akron fue el anfitrión de un resultado histórico en el Clásico Tapatío: en un juego memorable del ‘Rebaño Sagrado’, Chivas aplastó por 4-1 a Atlas, en la 295° edición del emblemático derby de la ciudad de Guadalajara. El conjunto local cambió la cara respecto a los últimos cruces entre ambos y dejó muy buenas sensaciones en su público.

En esta extraordinaria victoria del conjunto rojiblanco, la figura del partido fue sin dudas Armando González, el joven delantero de las Chivas que se ha transformado en uno de los “jugadores revelación” de este Torneo Apertura. El atacante de apenas 22 años coronó lo que venía siendo una gran campaña con una notable actuación en el Clásico.

El hijo del histórico ‘Mandín’ se despachó con un hat-trick ante los ‘Zorros’ este sábado en Guadalajara, y se llevó la ovación y los aplausos de todas las gradas del recinto. El jugador categoría 2003 convirtió el primer gol de Chivas a los 10 minutos, el tercero a los 29′ y el cuarto a los 51′, para sentenciar el triunfo del ‘Rebaño’ en casa ante su gran contrincante.

Su noche inolvidable no sólo será recordada por la importancia del encuentro donde brilló, sino porque se convirtió en el nuevo líder de goleo del campeonato. Sí, Armando González alcanzó a Paulinho en lo más alto de la tabla de artilleros de este Apertura 2025, y observa a todos desde arriba. Eso sí, el portugués de Toluca puede pasarlo mañana.

La ‘Hormiga’ llegó a los 10 goles en esta Liga MX, superando a nombres de altísima calidad como Sergio Canales, Juan Brunetta, Angel Correa o Alexis Vega, y arribando al tramo final de la fase regular con las chances concretas de ser campeón de goleo. ¿Lo conseguirá en estos últimos dos partidos que le quedan a las Chivas de Guadalajara?

La tabla de goleo de la Liga MX tras el hat-trick de ‘Hormiga’ González:

