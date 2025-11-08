Los Rayados de Monterrey cuentan con la plantilla con mayor cantidad de estrellas de nivel europeo en todo el futbol mexicano, y consecuentemente, portan la mochila más pesada de exigencia por conseguir el título del Torneo Apertura 2025. En la antesala de la fase final, conoce cómo será el camino del equipo regiomontano en la Liguilla de esta Liga MX.

Publicidad

Publicidad

‘La Pandilla’, otra vez y tal como le sucedió la campaña pasada con Martín Demichelis, llega a los cuartos de final con un mal sabor de poca. El conjunto albiazul ha tenido una campaña irregular y terminó en el 5° puesto de la fase regular, con nueve partidos ganados, cuatro partidos empatados y cuatro partidos perdidos en la presente temporada.

¿Cuál será el rival de Rayados en cuartos de final del Apertura 2025?

Si bien aún no está definido por lo que queda de la fecha, se sabe que Monterrey enfrentará al equipo que finalice en el 4° lugar de la tabla general de posiciones del Torneo Apertura, que se determinará de la siguiente manera:

Si Toluca le gana al América, Rayados chocará ante el América .

. Si América le gana al Toluca, Rayados chocará ante el Toluca .

. Si Toluca y América empatan y Cruz Azul pierde con Pumas, Rayados chocará ante Cruz Azul.

Publicidad

Publicidad

Los encuentros entre Toluca y América y entre Cruz Azul y Pumas, señalarán quién será el próximo oponente del equipo de Domenec Torrent.

Rayados y una afición fiel pero altamente exigente [foto: Getty]

¿Cuándo juega Rayados los cuartos de final del Apertura 2025?

El Monterrey tendrá dieciocho días de descanso antes de comenzar la serie de Liguilla: el encuentro de ida se jugará el miércoles 26 o jueves 27 de noviembre, en tanto que el compromiso de vuelta se disputará el sábado 29 o domingo 30 de noviembre. El día y la hora en que tendrá lugar cada partido de cuartos de final para los Rayados será oficializada en los próximos días por la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Por haber terminado quinto y al tener que medirse ante el cuarto, ‘La Pandilla’ definirá la serie en condición de visitante, en el estadio de su contrincante. De este modo, abrirá la llave en el Gigante de Acero con el juego de ida, donde tendrá que sacar una buena ventaja para no sufrir en la revancha, como le pasó en la Liguilla pasada contra el Toluca habiendo ganado el primer cruce.

ver también Estrella de la Liga Española reconoce contactos con Rayados y Tato Noriega: “Hubo acercamientos”

¿Cuántas veces ganó Rayados la Liga MX?

El Monterrey se consagró campeón en 5 oportunidades del torneo de Primera División del futbol mexicano: lo consiguió en el México 1986, en el Clausura 2003, en el Apertura 2009, en el Apertura 2010 y en el Apertura 2019. Ahora, lleva seis años sin títulos locales. Con este palmarés en sus vitrinas, los ‘Rayados’ se ubican décimos entre los más ganadores del país, por lo que todavía corren de atrás en la pelea por considerarse de los ‘grandes’ de México. ¿Será este el año?