Las cosas para Rayados en cuestión de lesiones no ha salido del todo bien y es que para su último juego ante Tijuana, el equipo no pudo contar con Carlos Salcedo, Sergio Canales y Sergio Ramos; aunque el último fue por precaución, los otros dos jugadores no fueron convocados por temas médicos, pero justo en ese partido se sumaron un par de bajas más para su siguiente partido.

Publicidad

Publicidad

La buena noticia era que se venía la Fecha FIFA y con ello podrían recuperar a Víctor Guzmán y Ricardo Chávez, sin embargo, no contaban con que en los entrenamientos el equipo sumaría otra baja más por temas de lesión, por lo que ahora perderán también a Fidel Ambriz, que en caso de no contar con los antes mencionados tendrían un total de cinco ausencias para su juego ante Pumas.

De acuerdo con la información de Telediario, este domingo el equipo de Domenec Torrent tuvo su práctica habitual en El Barrial, pero Ambriz tuvo que salir del entrenamiento por una molestia física. La misma fuente revela que el mediocampista tuvo que ser atendido de manera inmediata por el cuerpo médico y salió del campo en muletas.

Publicidad

Publicidad

Esto desde luego que encendió las alarmas porque ha sido una pieza fundamental para la estrategia del DT, sobre todo en la siguiente jornada cuando se midan a Pumas en el Estadio BBVA. Por el momento no se ha dado a conocer ningún reporte médico oficial, ya que se estarán llevando a cabo los estudios pertinentes para saber qué tan grave es la lesión y determinar su tiempo de recuperación.

Aunque no todo es malas noticias, si bien en esta ocasión pierden al mediocampista, el conjunto regiomontano sumará de nuevo a sus filas a Iker Fimbres y a César Bustos. Aunque no se compara el número de futbolistas que tendrá en recuperación que los que estarán fuera, aunque se espera que en las próximas horas se dé a conocer más sobre este tema de manera oficial.