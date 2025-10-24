Cruz Azul y Rayados disputan este sábado 25 de octubre un partido clave pensando en la Liguilla. En este momento la distancia entre ambos es tan solo de un punto a favor de Monterrey, pero la diferencia se puede mantener, ampliar o caer del lado de La Máquina dependiendo del resultado del encuentro.

Después de dos empates consecutivos en la Liga MX, el equipo de Domènec Torrent pudo volver a la victoria luego de ganarle por 4-2 a FC Juárez. Rayados quiere terminar lo más arriba posible en la fase regular, pero tendrá que enfrentarse a Cruz Azul hasta con cuatro bajas.

Érick Aguirre, Ricardo Chávez, Fidel Ambriz e Iker Fimbres son los cuatro futbolistas que no viajan a CDMX para el partido de este sábado por el Apertura 2025. Con respecto al primero, el lateral derecho arrastra una molestia muscular en el muslo que ya lo hizo perderse los juegos ante Pumas y Juárez.

Por su parte, Ricardo Chávez se lesionó la rodilla en la primera mitad del partido frente a Xolos y todavía no ha regresado. Por otro lado, Fidel Ambriz se lesionó en un entrenamiento en la previa al juego ante Pumas y el centrocampista se perderá lo que resta del año.

Monterrey viene de ganarle a FC Juárez (Getty Images)

Por último, Iker Fimbres fue una de las figuras de México en el Mundial Sub-20, pero desde su regreso el joven no ha podido entrenar con normalidad y por eso tampoco forma parte del viaje a CDMX para enfrentar a Cruz Azul. De esta manera, se contabilizan cuatro bajas para Domènec Torrent.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

Con la excusa del partido, le consultamos a la Inteligencia Artificial que nos indique un resultado y, de acuerdo a la IA, Cruz Azul ganaría 2-1 con goles de Ángel Sepúlveda y Mateusz Bogusz, mientras que el tanto de Monterrey lo convertiría Germán Berterame. De todos modos, no deja de ser una suposición y la realidad se verá este sábado en el encuentro.

