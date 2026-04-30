Jonathan Orozco aparece en el centro deportivo de Rayados y tendría un rol asegurado para regresar al club

Rayados quedó en una vergonzoza 13° ubicación tras el final de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX, lo que decretó la eliminación de la Liguilla y el fin de la temporada. Con este simbronazo, la directiva de la institución tomó varias iniciativas.

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En primer lugar, se conoció la salida de José Antonio Noriega, presidente deportivo de los Albiazules. Y, en las últimas horas, Nicolás Sánchez, quien estuvo omo director téncico del equipo tras la partida de Domenec Torrent, también se despidió de la institución.

Ahora, se conoció la noticia de la visita de un viejo conocido que sería más que una mera visita como tal. Se trata del ex jugador Jonathan Orozco, a quien se lo vio en las instalaciones de El Barrial. Diferentes reportes indican que se sumaría a la estructura del equipo.

¡SERÍA NUEVO ENTRENADOR DE PORTEROS! 🧤



Jonathan Orozco fue captado llegando al barrial y se especula que podría ser el nuevo entrenado de porteros de Rayados.@RickyOlivaresV pic.twitter.com/wvqYI1nofk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 30, 2026

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Retirado en 2023, el exguardameta podría sumarse, acorde a la información de Récord, precisamente como nuevo entrenador de porteros del equipo. El mismo mantuvo una charla con el nuevo director deportivo de la entidad regiomontana Walter Erviti.

El mismo medio aporta, además, que el pasado martes, Alejandro Saccone también estuvo en El Barrial como parte del mismo proceso de evaluación para ocupar el cargo. Por lo que aún las definiciones sobre el nuevo cuerpo técnico está en etapa prematuras.

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Rayados?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el equipo de regiomontano sumó solo 18 unidades en 17 jornadas, casi un punto por fecha, producto de 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas, con 22 goles a favor y 24 en contra. El equipo quedó en la posición 13°. Empató en puntos con Atlético San Luis y Necaxa, y quedó a solo 6 puntos de Santos Laguna,

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En síntesis