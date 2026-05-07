Se conocieron las posibilidades de que el director técnico de Países Bajos sea nuevo director técnico de los Albiazules.

Rayados quedó en una vergonzoza 13° ubicación tras el final de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX, lo que decretó la eliminación de la Liguilla y el fin de la temporada. Con este simbronazo, la directiva de la institución tomó varias iniciativas.

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Tras conocerse las salidad de Nicolás Sánchez como director técnico y de José Antonio Noriega como presidente deportivo, la directiva tomó el primer pasó en la reconstrucción del equipo y contrató a Walter Ervitti como nuevo director deportivo.

Ahora, luego varios días de negociación, los Albiazules tomaron un nuevo paso y presentaron a sus aficionados a Dennis te Kloese, quien será el nuevo presidente deportivo en reemplazo de Tato. Este nombramiento trajo consigo una serie de especulaciones con la elección del nuevo DT.

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Y es que el neerlandés trabajó hasta hace poco en Feyenoord de Países Bajos, uno de los equipos más grandes del país. Y allí dirige ni más ni menos que Robin Van Persie, ex jugador de Arsenal, Manchester United, la Selección Neerlandes entre otros. Algunos reportes indicaban de la posibilidad del arribo del ex jugador de México.

Sin embargo, Diario Olé confirmó que, más allá que los regiomontanos buscan entrenador y el nombre del neerlandés empezó a sonar tras el arribo de Te Kloese, la realidad es que la exdelantero no llegaría a Rayados en el corto plazo. Incluso desde el entorno del club descartan la posibilidad directamente.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Feyenoord?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, hasta el momento, el DT en el cuadro neerlandés lleva disputados 43 compromisos, en los que cosechó 21 victorias, 7 empates y 15 derrotas. En la Eredivisie 2025-26 quedará como escolta del campeón PSV a casi 20 puntos.

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En síntesis