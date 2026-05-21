Luego de algunas jornadas largas de negociación, finalmente se terminó confirmando la llegada de Matías Almeyda a la banca de Rayados de Monterrey. El entrenador argentino se hará cargo de los Regios para la segunda mitad del año y su presentación en las redes sociales oficiales del club ya está generando repercusiones de todo tipo.

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Comentarios variados que expresaron opiniones distintas, dejaron tela para cortar. La mayoría de los aficionados apoyó la llegada de Almeyda y la catalogaron como una “buena contratación”, mientras que otros hicieron hincapié en que era lo que necesitaba el equipo para este momento en el que urgen los resultados positivos.

Sin embargo, no faltaron aquellos que cuestionaron al argentino, al expresar que no se trata de un DT capacitado, que su palmarés no es lo suficientemente grande como estar al frente de un gigante como Monterrey. De todas maneras, la era Almeyda al frente de Rayados ya es un hecho y la expectativa de los Regios está en marcha.

La reacción de los aficionados de Rayados en redes sociales

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Detalles del contrato de Almeyda con Rayados

El vínculo será por dos años de contrato, una de las condiciones que ambas partes terminaron de ajustar en las últimas conversaciones. La dirigencia apostó fuerte por su perfil para encabezar la reconstrucción del equipo tras una temporada para el olvido.

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En lo económico, el acuerdo es impactante: se reveló que Rayados le ofreció un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada, lo que lo convertiría en uno de los entrenadores mejor pagos de toda la Liga MX. Una apuesta fuerte que marca la magnitud del proyecto en Monterrey.

En síntesis